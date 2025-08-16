Shakira y Piqué venden una de sus propiedades en Barcelona por más de 3 millones de euros

Tres años después de su mediática separación, la cantante colombiana Shakira y el exfutbolista Gerard Piqué han dado un paso concreto en lo que resta de uno de los legados más emblemáticos de su relación: la casa que compraron y habitaron juntos en Esplugues de Llobregat, a las afueras de Barcelona.

Fue este sábado 16 de agosto que medios internacionales confirmaron que una de las tres viviendas del conjunto ha sido vendida por un valor que supera los 3 millones de euros. El complejo había sido adquirido en 2012 como un gran hogar interconectado para la pareja y sus hijos, Milan y Sasha, además de los padres de Shakira y el personal de servicio.

Con la ruptura definitiva en 2022, la ambiciosa idea quedó incompleta por lo que la tercera vivienda y "pieza final" del diseño fue reformulada y vendida de modo independiente, marcando el inicio del desmantelamiento patrimonial.

Venden lujosa casa de Piqué y Shakira por 3 millones de euros

También se dio a conocer que toda la operación se está manejando de manera discreta, sin anuncios públicos ni portales inmobiliarios. La gestión recae sobre una sociedad administrada por Joan Piqué, padre de Gerard, probablemente para preservar privacidad y evitar la atención mediática.

Las dos viviendas que aún permanecen en venta representan una parcela de 3.800 metros cuadrados, con más de 700 metros cuadrados de construcción. Incluyen seis dormitorios, cinco baños, piscina interior y exterior, gimnasio, sala de juegos, estudio de grabación y amplias terrazas distribuidas en tres plantas principales con dos niveles subterráneos que integran bodega y garaje.

Expertos afirman que la venta de estas dos mansiones tiene un precio conjunto estimado en 10.9 millones de euros y representaría una oferta elevada incluso para una zona tan exclusiva como Esplugues de Llobregat.

Además, hay diferencias entre los involucrados ya que Shakira se habría mostrado firme en no rebajar el monto, mientras que Piqué habría buscado una venta más rápida, entre los 6 y 10 millones de euros, lo que está generando retrasos en la venta de los inmuebles.

¿En dónde vive Shakira y Piqué actualmente?

Tras su separación en 2022, Shakira y Gerard Piqué tomaron caminos distintos también en lo geográfico. La cantante colombiana decidió mudarse definitivamente a Estados Unidos junto a sus dos hijos, Milan y Sasha, por lo que desde abril de 2023 vive en Miami, donde adquirió una lujosa mansión en la exclusiva zona de North Bay Road Drive.

Se trata de un vecindario costero conocido por albergar a celebridades internacionales como Jennifer Lopez, Ricky Martin o Matt Damon. Para Shakira, Miami no solo representa un regreso a un lugar donde ya residió años atrás, sino también un entorno más favorable para el crecimiento personal y académico de sus hijos, además de un escenario perfecto para continuar impulsando su carrera artística.

Por su parte, Gerard Piqué ha permanecido en Barcelona, la ciudad donde construyó su vida deportiva como jugador del FC Barcelona y donde ahora dirige sus proyectos empresariales. El exfutbolista gestiona su compañía Kosmos Global Holding desde la capital catalana y continúa participando en iniciativas relacionadas con el deporte y el entretenimiento.

Aunque su residencia principal sigue siendo Barcelona, Piqué realiza viajes frecuentes a Miami para cumplir con el acuerdo de custodia compartida y pasar tiempo con Milan y Sasha, lo que podría tomarse como un esfuerzo de ambos padres por priorizar el bienestar de sus hijos pese a la distancia y las diferencias.