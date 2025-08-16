Revelan el verdadero estado de salud de Alejandra Guzmán después de su nueva hospitalización

La tarde del viernes 15 de agosto el programa de espectáculos "Ventaneando" informó que la cantante, Alejandra Guzmán, estaba hospitalizada. Recientemente fue actualizado el estado de salud de la hija de la primera actriz, Silvia Pinal, y del cantante, Enrique Guzmán.

Durante los primeros minutos del programa transmitido por TV Azteca se detalló que la artista conocida como "La Reina del Rock" estaba internada en un hospital. Lo poco que se sabe del tema es que sería sometida a una cirugía por una hernia, pero no brindaron más detalles al respecto.

Actualizan el estado de salud de Alejandra Guzmán

Desde el pasado mes de julio la salud de Alejandra Guzmán, una de las cantantes más queridas en México, ha generado preocupación entre sus miles de fans. A finales de aquel mes compartió un comunicado en el que dijo que se sometería a una cirugía que le impediría estar arriba de los escenarios.

Días después Alejandra Guzmán concedió una entrevista con "Venga La Alegría" en la que dijo que estaba en proceso de recuperación, aunque recientemente se informó que nuevamente está hospitalizada por un problema de una hernia.

Para poner fin a todos los rumores, Coco Díaz, quien trabaja de la mano con "La Reina del Rock", se hizo presente en la publicación de El Heraldo de México para hablar del estado de salud de la cantante ante su reciente hospitalización.

En este sentido el empresario artístico indicó que Alejandra Guzmán se encuentra "perfecta" y en los próximos días darán más información al respecto. Por el momento es el reciente reporte de salud que se sabe de la intérprete de "Yo te esperaba".

"Está perfecta y próximamente habrá noticias", escribió.

Este fue el mensaje que compartió el agente. Foto: El Heraldo de México

¿Qué enfermedad tiene Alejandra Guzmán?

En julio de este año, Alejandra Guzmán, informó que fue sometida a una cirugía que la alejaría de los escenarios, aunque no reveló de qué se trataba. Posteriormente reapareció diciendo que estaba en proceso de recuperación y que fue diagnosticada con hipertensión.

El 15 de agosto el programa de espectáculos "Ventaneando" informó que "La Reina del Rock" estaba hospitalizada para una cirugía por una hernia.