Residente se presentará en el Zócalo de CDMX | FECHA y HORA del concierto gratuito

La Secretaría de Cultura de Ciudad de México (SCCDMX) dio a conocer a través de su cuenta de Twitter que el rapero y activista puertorriqueño René Pérez Joglar, mejor conocido como “Residente”, llegará al país y ofrecerá un concierto en gratuito en el Zócalo capitalino.

De acuerdo con el cartel promocional que presentó la SCCDMX, el cantautor y productor musical se presentará en la plaza principal de CDMX el próximo sábado 6 de septiembre a las 8 de la noche. Previo a su concierto se contará con la presentación del colectivo femenino Mujer en Cypher, así que se presentarán Arianna Puello, Ximbo, Niña Dios, Prania Esponda, Azuki y Mena.

“El icónico rapero puertorriqueño prenderá el máximo escenario público de Ciudad de México con su lírica cargada de mensaje social y ritmos que han marcado generaciones”, es como la SCCDMX informó del concierto de “Residente” en CDMX.

“Residente” les envía un mensaje a sus fans mexicanos

Luego de que la Secretaría de Cultura de Ciudad de México dio a conocer que el exvocalista de calle 13 se presentará el próximo 6 de septiembre en el Zócalo de CDMX, el intérprete de “Atrévete-te-te” y “Muerte en Hawaii” le mandó un mensaje a sus fans mexicanos mediante una historia de Instagram: “Se dónde estoy tocando, es un lugar especial”.

“Quiero anunciarles que este 6 de septiembre voy a estar tocando en el Zócalo, en México. No lo doy por sentado, sé dónde estoy tocando. Es un lugar especial, es donde nació Tenochtitlan, se proclamó la independencia y ondeó por primera vez la bandera de un México libre, que es lo que quiero para mí país (...). Sé que ahí se unen todos en una sola voz en un gran grito el 15 de septiembre”, externó el cantante.

“Residente” dijo que no sabe cuánto tiempo más seguirá tocando, pero tiene claro que quiere disfrutar del concierto gratuito que ofrecerá en CDMX. Por lo mismo, invitó a sus fans de México a asistir a su presentación, prometiendo “vamos a romper, con todo”.

Quién es “Residente”

Vía X -nombre actual de Twitter- la SCCDMX también detalló que el exvocalista de Calle 13 es un artista con una trayectoria de más de 20 años. Es conocido por su estilo urbano y libre, así como su creatividad para escribir canciones en las que aborda diversos temas, como las luchas sociales. Además, es uno de los raperos más influyentes de su generación.

En 2024 lanzó “Las letras ya no importan”, su segundo disco en solitario. Mediante éste, el cantautor aborda diversos temas, como las pérdidas de los seres amados; esta temática se aprecia en las canciones “313” y “Ron en el piso”, ya que se inspiró en su fallecido primo Julián, quien murió en 2021 a causa de una sobredosis por sustancias tóxicas.