¿Qué es ser una pick-me y por qué llaman así a Mar Contreras en La Casa de los Famosos México?

Maricela Contreras Leyva, conocida artísticamente como Mar Contreras, se encuentra en el ojo del huracán tras su participación en la tercera temporada del reality La Casa de los Famosos México, pues hay quienes la califican como una "pick me girl".

La controversia comenzó a intensificarse después de la inesperada salida de Adrián Di Monte, pues el actor dejó la competencia envuelto en acusaciones de violencia hacia su expareja, un hecho que generó una fuerte división entre la audiencia.

Por un lado, hubo quienes condenaron sus presuntas conductas, mientras que otro sector expresó empatía o respaldo hacia él. En este último grupo se colocó la actriz sinaloense, lo que muchas usuarias interpretaron como una forma de priorizar la validación masculina sobre la solidaridad con otras mujeres.

¿Qué es ser una pick-me girl?

Desde el feminismo, el término pick-me girl no es simplemente un meme o una etiqueta despectiva: es una manifestación de dinámicas profundas de poder y desigualdad. Se parte de la idea de que muchas mujeres, sin advertirlo, adoptan comportamientos que priorizan la aprobación masculina por sobre la sororidad y la autoestima femenina.

Este fenómeno es, en muchos casos, expresión de misoginia internalizada, donde se llega a desvalorizar lo femenino para alinearse mejor con lo que se percibe como deseable por parte de los hombres. Por ello, es común escuchar frases como "yo no soy como las demás" o críticas hacia lo que se considera "típicamente femenino" para destacar como "diferente" o superior.

De esta forma, la actitud busca resaltar una identidad de mujer que rechaza los estereotipos femeninos como forma de atraer validación masculina, aún a costa de denigrar a otras mujeres, pero la teoría feminista señala que esta conducta no es una elección libre plenamente consciente, sino frecuentemente el resultado de un condicionamiento patriarcal.

La presión cultural y social comunica a las mujeres que deben competir entre sí por un lugar en el campo dominado por los hombres, y que ser “elegida” o “preferida” por ellos es un aval de valor y éxito. Bajo esa lógica, una mujer podría internalizar valores que la conducen a distanciarse de otras mujeres y burlarse o minimizar lo femenino, como estrategia para obtener reconocimiento o atención.

¿Por qué dicen que Mar Contreras es una pick-me?

Después de la salida de Adrián Di Monte, quien abandonó el programa en medio de fuertes señalamientos de violencia por parte de su expareja, gran parte del público se volcó a criticarlo.

Sin embargo, Contreras mostró empatía hacia él y lo defendió en diferentes momentos, lo que provocó que muchos usuarios interpretaran su postura como un ejemplo del comportamiento de una pick-me girl.

En plataformas como X y TikTok circularon clips del reality en los que se escuchan sus declaraciones a favor de Di Monte, acompañados de comentarios críticos que cuestionaban sus motivos.

Algunos internautas incluso llegaron a señalar que esa actitud no era un hecho aislado, sino parte de un patrón que encajaba con la etiqueta que hoy la coloca en el centro de la conversación pública.