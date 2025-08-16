Ninel Conde hace polémico comentario para evitar su salida de LCDLF y en redes aseguran que es la “protegida”

La cantante y actriz Ninel Conde nuevamente está en el ojo del huracán. La llamada “Bombón asesino” es blanco de críticas negativas porque hizo un comentario en contra de la producción de “La Casa de los Famosos México” (LCDLF) para evitar su salida durante la tercera gala de expulsión, que se realizará mañana domingo 17 de agosto.

El momento quedó grabado en video, se filtró en redes sociales y numerosas personas reaccionaron negativamente. Además, el polémico comentario de la famosa revivió una suposición: es la “protegida” del reality show, que está a cargo de la productora Rosa María Noguerón.

A través del clip se observa que Ninel Conde estaba platicando con el actor español Shiky Clement y de momento expresa “Rosa María (Noguerón), no me hagan eso”. De acuerdo con usuarios de redes sociales, el “Bombón asesino” dijo esto para referirse a que no quiere que la producción de “La Casa de los Famosos México” la suba al carrusel mañana domingo 17 de agosto.

Joanna Vega-Biestro reacciona al polémico comentario de Ninel Conde

Incluso la periodista Joanna Vega-Biestro compartió en su cuenta de Twitter -red ahora llamada X- el video viral que protagoniza Ninel Conde. En la descripción de la publicación, la titular de “Sale el sol” escribió lo siguiente:

“¿Cómo fue? Ninel acaba de decir textualmente ‘ya le dije a Rosa María (la productora) que no me hagan eso’, refiriéndose al carrusel. ¡Ah, caray! ¡Eso nos hace pensar demasiadas cosas!”.

La publicación de la comunicadora abrió en X un debate acerca del polémico comentario de Ninel Conde en contra de la producción de “La Casa de los Famosos México”, a fin de evitar su salida; por ejemplo, hay quienes aseguran que lo que dijo el “Bombón asesino” está sacado de contexto, pero igual hay usuarios que reiteran que es la “protegida” del reality show producido por Rosa María Noguerón.

“¡Qué mala persona eres! Ninel pudo hablar antes con producción, eso es negociar. Por eso una mujer siempre es enemiga de otra mujer. Se imparcial” y “primero necesitas limpiar esos oídos porque no escucharon bien”, le escribieron a Joanna Vega-Biestro. En tanto, otros comentarios dicen lo siguiente:

“Solita expone que entró con preferencias y, como dices, hace pensar demasiadas cosas que sin exagerar hacen entender otras”, “alguien que pase el video, necesitamos hacerlo viral” y “se sabe que es la protegida”.

Quiénes son los nominados en la tercera semana de LCDLF

Cibernautas recordaron que Ninel Conde ha tenido polémicas en “La Casa de los Famosos México”, pero no recibe llamadas de atención y tampoco es expuesta en las noches de cine, mientras que sus compañeros sí lo son. Por lo mismo, aseguran que es la “protegida” del programa televisivo.

Mañana domingo 17 de agosto será determinante porque durante la gala de expulsión se dará a conocer quién es el tercer participante que abandonará el reality show. Además de Ninel Conde, los otros nominados son Mar Contreras, Alexis Ayala, “El Guana” y Facundo.