Ninel Conde hace extraña señal en La Casa de los Famosos México, en redes la acusan de Illuminati

Desde su llegada a La Casa de los Famosos México 2025, Ninel Conde ha sido centro de debate, discusiones y tendencias en redes sociales. Pero es, sin duda, su famoso gesto con la mano, bautizado como la “Bombo Señal”, lo que desató una ola de teorías conspirativas que involucran símbolos ocultistas, numerología apocalíptica y hasta pactos satánicos.

La polémica comenzó apenas inició su participación en el reality. Entre cámaras y dinámicas de convivencia, el Bombón Asesino empezó a repetir un singular gesto: juntar el pulgar y el índice para formar un círculo mientras elevaba los tres dedos restantes.

Usuarios en TikTok, X (antes Twitter) y demás plataformas no tardaron en viralizar el gesto, asegurando que representaba el temido número 666, asociado en la simbología cristiana con “la bestia” y diversas teorías esotéricas, pero la realidad parece estar mucho más alejada de estos supuestos actos satánicos.

¿Qué significa la señal que hizo Ninel Conde en La Casa de los Famosos México?

Si bien en redes sociales se han tejido todo tipo de teorías alrededor del gesto que Ninel Conde repite constantemente frente a las cámaras, la realidad es mucho más simple y menos enigmática de lo que algunos piensan.

Antes de integrarse al reality, la cantante y actriz explicó en entrevista que ese movimiento con la mano no tiene relación alguna con símbolos ocultistas ni mensajes cifrados. Se trata, en palabras de la propia Conde, de una clave para comunicarse con sus seguidores y pedirles apoyo durante su permanencia en el programa.

Cuando yo haga la ‘bombo señal’ es porque necesito de su ayuda chavas, chaves. Es con la derecha y la "B" de bombonazo, explicó previamente el Bombón Asesino.

De este modo, lo que para algunos usuarios parecía un guiño al número 666 en realidad corresponde a la inicial de su emblemático sobrenombre y a su éxito musical El Bombón Asesino, por lo que la cantante no busca invocar conspiraciones ni polémicas, sino reforzar el vínculo con sus fans y motivarlos a respaldarla con votos para evitar eliminaciones dentro de la competencia.