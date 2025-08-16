Ninel Conde confiesa en LCDLF que se quiere embarazar otra vez a los 54 años

Un revelador y crudo consejo de Ninel Conde a Elaine Haro marcó uno de los momentos más comentados de la última semana en La Casa de los Famosos México 2025. En una conversación profunda y sin cámaras, la cantante compartió una dura lección de vida sobre el amor y la carrera, alertando a su compañera para que no repita sus mismos errores.

El momento se dio tras una serie de roces y tensiones en la casa, donde el nombre de Elaine Haro y su "coqueteo" con Aarón Mercury se convirtieron en tema de discusión. Ante la vulnerabilidad de Elaine, Ninel tomó una postura empática, pero con un mensaje contundente.

Sin embargo, el consejo tomó un tono más personal y directo cuando el "bombón asesino" se refirió a sus propias experiencias: "No cometas el error que yo cometí de estar acompañada. Queremos sentirnos amadas, aceptadas, queridas, por eso una acepta cualquier cosa. Yo lo hice y no, no pasa nada estando sola".

Ninel Conde quiere crecer su familia. Crédito: Facebook oficial

Las palabras de Ninel Conde resonaron fuerte en la audiencia. Aludiendo a sus conocidas batallas personales y sentimentales, la cantante dejó en claro que la búsqueda de validación a través de una pareja puede llevar a sacrificios profesionales o personales. Su mensaje fue un claro llamado a la independencia y la auto-aceptación, animando a Elaine a priorizar su camino profesional por encima de cualquier relación.

Ninel Conde busca tener otro hijo

Por otra parte, aseguró que a los 54 años todavía quiere seguir creciendo su familia. Le dijo a Elaine Haro que se tarde menos que ella en entender cómo funciona el amor para que encuentre pronto al amor de su vida y puedan tener hijos rápido, pues ella ahorita quiere uno más, pero sabe que ya le costará trabajo

"Tárdate menos, imagínate, ahorita estoy batallando porque quiero darte un hermanito, me está costando un poquito de trabajo, pero lo haré".

El esposo de Ninel Conde es el empresario venezolano-estadounidense José Ángel González Cedeño. Se casaron en noviembre de 2023 en Miami. Según información compartida por la propia Ninel en La Casa de los Famosos México, se conocieron en un gimnasio en los Estados Unidos, territorio donde ella vivía en ese momento. Al parecer, la conexión fue tan fuerte que se comprometieron solo tres meses después de conocerse.