Mujer descubre que su pareja es infiel y lo humilla EN VIVO: "Así te quería ver" | VIDEO

Un infiel más fue expuesto en las redes sociales. ahora se trató de un hombre que llevaba nueve meses con su pareja, pero lo descubrieron a través de los mensajes de su celular, donde claramente se podía ver que acudía a bares para caballeros a tener experiencias sexuales.

Lizbeth Rodríguez es una youtuber mexicana y exmiembro de la empresa Badabun. Se dio a conocer como presentadora del programa de YouTube "Exponiendo infieles", lo que la catapultó a la fama. También es actriz y participó en otros realities shows como "Survivor México" y "La Venganza de los Ex VIP".

Su programa "Infieles", que ahora hace de manera independiente, consiste en que Lizbeth Rodríguez aborda a parejas en lugares públicos para ofrecerles dinero a cambio de revisar sus teléfonos celulares para buscar posibles infidelidades. A medida que avanza la revisión del teléfono, se encuentran conversaciones o fotos que revelan si alguno de los dos fue infiel, generando confrontaciones y, en ocasiones, el fin de la relación.

Así fue la confrontación. Crédito: Infieles | YouTube

Descubren a infiel a través de sus mensajes

En el video en cuestión se puede ver que Lizbeth Rodríguez revisa el celular del hombre, pero todo iba bien hasta que encontró en la galería un montón de fotos privadas a una persona sin identificar. La mujer asegura que todas las fotografías son para ellas. Las cosas comenzaban a ponerse preocupantes.

Después pasaron a los chats del sujeto. Primero se encontraron con una de sus mejores amigas, aunque la conversación fue bastante normal. La última fase encontrar una mujer a quien le compraba imágenes en Telegram de contenido privado. Además, halló conversaciones con una mujer que trabaja en un bar para caballeros. La conversación fue mucho más candente, hasta con mensajes subidos de tono, incluso algunos datos de encuentros que habrían tenido.

"Déjate de eso, yo a él lo apoyo todavía. Entonces, el dinero que de alguna manera u otra yo a ti te ayudo, vas y te lo gastas con teiboleras. Espero tengas una muy buena explicación. Sí has utilizado dinero para ir a buscarlas. Para empezar, le compraste contenido directo, para después ir a conocerla, tener encuentros. Todo el tiempo que no podías por el trabajo y la escuela, eso qué, esos encuentros qué", fue lo que le dijo la mujer a su pareja

La humillación llegó cuando la mujer, con un enojo visible, empuja al sujeto y después saca de su bolsa unos cuantos billetes y se los avienta al piso. En este sentido, le pidió que recogiera todos los billetes. "Así te quería ver", le decía en todo momento al hombre mientras estaba en el piso.