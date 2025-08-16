Marianne Gonzaga reaprece en redes sociales con emotivo mensaje: "Voy a tomar ayuda profesional"

La influencer Marianne Gonzaga ha vuelto a ser noticia tras reaparecer en redes sociales con un emotivo mensaje, este anuncio llega después de una serie de eventos que la colocaron en el centro de la atención pública.

Cabe recordar que el 23 de julio de 2025, Gonzaga fue liberada tras pasar cinco meses en prisión preventiva por el ataque a Valentina Gilabert, quien en ese momento era pareja de su expareja.

Todo ocurrió el 5 de febrero de 2025, cuando Gonzaga apuñaló a Gilabert en un departamento al sur de la Ciudad de México, dejándola gravemente herida por lo que requirió múltiples cirugías reconstructivas.

Marianne Gonzaga reaparece en redes con emotivo mensaje

Luego de su liberación, Gonzaga retomó su actividad en redes sociales, especialmente en TikTok, donde compartió videos con mensajes que muchos interpretaron como indirectas hacia personas cercanas; sin embargo, en una reciente publicación la influencer expresó su decisión de buscar ayuda profesional.

Fue a través de su cuenta de Instagram que Gonzaga compartió una serie de fotografías en las que se le puede ver con una blusa en color azul marino de la marca MiuMiu con un pantalón en color blanco y una pequeña bolsa en tonos cremas. Pero lo importante no fue su outfit, sino las palabras que acompañaron las imágenes.

Gracias a la vida por esta gran segunda oportunidad.

Después de meses muy duros, hoy elijo empezar de nuevo, con humildad, con responsabilidad y con el corazón lleno de aprendizajes.

Voy a tomar ayuda profesional, sanar, crecer y jamás volver a perderme.

No puedo cambiar el pasado, pero sí puedo prometer que esta vez no voy a fallar.

A retomar mi vida de nuevo, ser feliz, estar con mi familia y apreciar todo lo bonito que nos da la vida, escribió Marianne Gonzaga en su publicación,

En su mensaje se muestra agradecida por lo que ella llama una "segunda oportunidad" luego de varios meses tras las rejas. De la misma forma confirmó que estará buscando "ayuda profesional" para continuar con su proceso de sanación, lo que generó comentarios tales como:

"que nos regresen a EMMA…. JUSTICIA por ella, para que esté con su mama y no quien las quebró"

"Así es Marianne, deberías enfocarte en tus estudios, en ingresar a la universidad, en ser feliz. Y no te vuelvas a perder por ningún hombre… este mundo está lleno de ellos."

"Espero sanes y seas la mejor mamá para tu bebé"

"Espero Emma regrese contigo!!! Una bebé siempre tiene que estar con su mamá"

Valentina Gilabert, la víctima del ataque, también se pronunció al respecto. A través de un video en sus redes sociales, Gilabert aclaró que, aunque había otorgado el perdón a Gonzaga en un plano personal, esto no implicaba una exoneración legal por lo que el proceso penal continuaría su curso.

¿Qué pasó entre Marianne Gonzaga y Valentina Gilabert?

El conflicto entre Marianne Gonzaga y Valentina Gilabert se originó el 5 de febrero de 2025, cuando la influencer mexicana atacó con un cuchillo a la joven que entonces era pareja de su expareja y padre de su hija, dejando a Gilabert gravemente herida con múltiples puñaladas en cuello, tórax y manos.

Tras el ataque, Valentina fue trasladada de urgencia a un hospital donde permaneció varios días en terapia intensiva y requirió cirugías reconstructivas para salvar su vida. Por su parte, Gonzaga fue detenida poco después y puesta a disposición de un juez especializado en justicia para adolescentes, ya que al momento de los hechos tenía 17 años.

La Fiscalía la vinculó a proceso por lesiones calificadas que ponen en riesgo la vida, y no por tentativa de feminicidio. Marianne pasó cerca de cinco meses en un centro de internamiento preventivo, donde, según reportes, mostró una conducta tranquila y participativa.

Finalmente, en julio de 2025, Marianne Gonzaga recuperó su libertad tras un acuerdo en el que Valentina Gilabert le otorgó un perdón personal. En un mensaje público, Gilabert aclaró que el perdón no significaba olvido, sino un paso necesario para continuar con su vida, aclarando que el procedimiento judicial continuará según la ley.

Desde entonces, Marianne ha reaparecido en redes sociales asegurando que buscará ayuda profesional, lo que muchos interpretan como un intento de rehabilitación y un nuevo inicio tras uno de los episodios más controvertidos de su vida.