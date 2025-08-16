Mariana Botas le manda un beso a Aldo de Nigris y es ignorada, así fue el momento | VIDEO

La nueva temporada de "La Casa de los Famosos México" sigue dando de qué hablar en redes sociales. Fue precisamente en TikTok donde se viralizó un video que muestra el momento exacto en el que Mariana Botas le manda un beso a Aldo de Nigris.

Durante esta temporada, Aldo de Nigris se ha convertido en la sensación de "La Casa de los Famosos México" gracias a la manera en la que se ha relacionado con los demás habitantes. El sobrino de Poncho de Nigris también ha recibido halagos por su envidiable físico.

La conductora protagonizó un video muy controversial. Foto: Mariana Botas

Mariana Botas le manda un beso a Aldo de Nigris y la ignora

Recientemente en redes sociales se viralizó un video que muestra el intento de coqueteo entre Mariana Botas, protagonista de la serie de Televisa "Una Familia de Díez", y Aldo de Nigris, la sensación de la temporada 2025 de "La Casa de los Famosos México".

Noticias Relacionadas Filtran que Facundo habría negociado salir de La Casa de los Famosos México este domingo 17 de agosto

En las imágenes vemos a la también conductora de "Envinadas" sentada en el comedor de la casa más famosa de México. De un momento a otro lleva una de sus manos a su boca y le manda un beso a Aldo de Nigris. Inmediatamente disimuló que nada había ocurrido.

A pesar de que le mandó un beso, Aldo de Nigris no hizo absolutamente nada, generando distintas reacciones entre los televidentes. Algunos aseguran que Mariana Botas no le mandó un beso al creador de contenido, mientras que otras creen que fue ignorada.

¿Quién es Mariana Botas?

Mariana Botas es una famosa actriz que actualmente es participante de la temporada 2025 de "La Casa de los Famosos México". Alcanzó gran parte de su fama gracias a su personaje como "Martina" en la serie de Televisa "Una Familia de Díez".

También ha colaborado en programas como "Top Chef VIP", "Como dice el dicho", "La Rosa de Guadalupe", "Al diablo con los guapos" y "Mujer, casos de la vida real".