Mane de la Parra y Ligia Uriarte dan el gran “sí”, así fue su boda civil en una lujosa hacienda | FOTOS

El cantante Mane de la Parra y la actriz Ligia Uriarte sellaron su amor al darse el gran “sí” durante su boda civil que se celebró el pasado jueves 14 de agosto en Hacienda El Mortero, en Durango, México. Vía Instagram, los ahora esposos compartieron detalles de la celebración; además, el también actor les dedicó un mensaje a su ahora esposa y familia.

Con la leyenda “en este rincón del mundo al que sólo se llega con el corazón celebramos este gran día” es como el intérprete de “Lo que ves es lo que soy” dio a conocer en su cuenta oficial de Instagram que ya se casó con su pareja, con quien tuvo un noviazgo discreto.

Mane de la Parra y Ligia Uriarte se casaron el pasado 14 de agosto. Foto: Instagram.

Mane de la Parra, de 42 años de edad, aprovechó esta primera publicación para agradecerle a su familia y a la de Ligia Uriarte, de 34 años, por su amor, apoyo y presencia en su boda civil, ya que expresó lo siguiente:

“A nuestras familias y amigos: gracias por dejarlo todo, por recorrer caminos largos y a veces complicados, y por llegar con el corazón lleno de cariño. Su presencia fue el regalo más valioso y el mejor testimonio de que el amor y la amistad no tienen fronteras. Gracias por cruzar distancias y estar aquí. Su amor y compañía fueron el mejor regalo, y lo que hará eterno este momento”.

Los recién casados celebraron su boda civil en Hacienda El Mortero. Foto: Instagram.

Dónde fue la boda civil de Mane de la Parra y Ligia Uriarte

Tanto Mane de la Parra como Ligia Uriarte compartieron fotos de su boda civil efectuada en Hacienda El Mortero, de acuerdo con la revista Hola! Un dato acerca de esta hacienda nogalera es que actualmente sirve para la cosecha de la nuez pecana, se indica en su cuenta de Facebook. Se ubica en el municipio de Súchil, en Durango, México.

Cómo fue la boda civil de Mane de la Parra y Ligia Uriarte

Gracias a las fotos se observa que los famosos tuvieron una boda civil al aire libre al estilo campirano, pero con sello mexicano. El protagonista de “Corona de lágrimas” reveló que portaron looks del diseñador mexicano Benito Santos, a quien le agradeció por su trabajo para una ocasión tan importante.

Mane de la Parra y Ligia Uriarte portaron looks de Benito Santos. Foto: Instagram.

A través de una segunda publicación, Mane de la Parra expresó que “las mejores cosas en la vida se cultivan con paciencia: el amor, la familia… y el buen tequila”. Destacó que su boda civil con Ligia Uriarte fue la ocasión perfecta para brindar “por nuestras raíces, por las tradiciones que nos abrazan y por el camino que hemos recorrido juntos para llegar hasta aquí”.