Los mensajes que subió Belinda tras la nueva controversia de su ex, Nodal | FOTOS

A lo largo de esta semana el nombre del cantante, Christian Nodal, ha estado en las portadas de los medios del entretenimiento después de hablar de su vida amorosa con Belinda, Cazzu y su ahora esposa, Ángela Aguilar. El intérprete de "Adiós amor" generó bastante ruido sobre su vida privada.

Horas después de que el cantante de "Adiós amor", "Botella tras botella" y "Dime cómo quieras" se volviera a colocar en boca de todos, su exprometida, Belinda, registró bastante actividad en su cuenta en Instagram al compartir varias fotografías e historias.

Belinda reaparece

Ante sus más de 17 millones de seguidores en Instagram, Belinda, una de las grandes voces del pop mexicano, compartió varias fotografías celebrando su cumpleaños. Hasta el momento la también actriz no se ha pronunciado sobre la nueva polémica que vive su exprometido, Christian Nodal.

A pesar de que su nombre fue involucrado nuevamente con la controversia de su ex, Christian Nodal, Belinda ha preferido mantenerse lejos de la polémica. La cantante y actriz ha compartido contenido relacionado con su festejo de cumpleaños.

El pasado 15 de agosto Belinda celebró un año más vida y por ese motivo estuvo muy activa en redes sociales. La cantante agradeció todo el apoyo que ha recibido a lo largo de su carrera. Los fans se hicieron presentes con miles de mensajes de felicitación.

La cantante se ha mantenido lejos de los escándalos. Foto: Instagram/@belindapop

¿Quién es la novia de Christian Nodal?

A lo largo de esta semana, Christian Nodal, revivió su polémica vida amorosa. En su carrera, el intérprete de "Adiós amor" estuvo comprometido con Belinda. Posteriormente tuvo un noviazgo con Cazzu, con quien procreó a su hija, Inti. En mayo del año pasado anunció su separación.

Semanas después el artista nacido en Sonora confirmó su noviazgo con Ángela Aguilar. La pareja se casó a las pocas semanas de confirmar su noviazgo, generando especulaciones de una infidelidad hacía Cazzu.