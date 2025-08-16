La prometida de Facundo le demuestra todo su apoyo ante su posible salida de La Casa de los Famosos México,

En días recientes el nombre de Facundo ha aparecido en las portadas de los medios del entretenimiento después de salir nominado en la tercera semana de competencia de "La Casa de los Famosos México". El comediante está en riesgo de abandonar el reality show este domingo 17 de agosto.

Al igual que Facundo, Alexis Ayala, Mar Contreras, Ninel Conde y El Guana salieron nominados en "La Casa de los Famosos México", pero solo uno de ellos se convertirá en el tercer eliminado de la temporada 2025. Las votaciones siguen abiertas, pero todo indica que el comediante no cuenta con mucho apoyo.

Novia de Facundo se va de viaje

Hace unos días, Facundo compartió un mensaje en redes sociales anunciando su compromiso con la atleta, Delia García. La noticia sorprendió a todos los fans, pero lamentablemente las polémicas del comediante han hecho ruido en el perfil de su ahora prometida.

A pesar de la controversia, Delia García, sigue disfrutando de su etapa como creadora de contenido. Hace unos momentos la exparticipante de "La Isla" subió varias fotografías de su reciente viaje por Cancún, Quintana Roo. Varios internautas le desearon lo mejor en su nueva etapa personal con Facundo.

La atleta está de viaje por Cancún. Foto: Instagram/@soydeliagarcia

Delia apoya a Facundo

Días antes de presumir su viaje por Cancún, Quintana Roo, Delia García compartió varios mensajes de apoyo dirigidos a su prometido, Facundo. La atleta pidió a sus seguidores que voten por el conductor de televisión y evitar que se convierta en el tercer eliminado de "La Casa de los Famosos México".

En su perfil en Instagram subió varias imágenes de Facundo dentro del reality show de Televisa. Los internautas le dijeron que siguen apoyando al comediante a pesar de todo lo que se ha dicho en las redes sociales.

¿Cómo van las votaciones de La Casa de los Famosos México?

De acuerdo con una encuesta en Facebook del sitio Vaya Vaya, Facundo es el participante que tiene mayor riesgo de salir de "La Casa de los Famosos México" este domingo 17 de agosto. Arriba del comediante está Ninel Conde y posteriormente Alexis Ayala.

Los nominados que están en mayor riesgo de salir serían El Guana y Mar Contreras. Es importante indicar que no son encuestas oficiales, pero sí determinarían una intención del voto.