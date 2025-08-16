La Casa de los Famosos México: filtran el nombre del eliminado de este domingo 17 de agosto

Este domingo 17 de agosto será transmitida la tercera Gala de Eliminación de la temporada 2025 de "La Casa de los Famosos México". Al finalizar la transmisión conoceremos los resultados de las votaciones, aunque en redes sociales los fans han dado sus pronósticos del tercer eliminado.

En la Gala de Nominación del miércoles 13 de agosto, los 13 habitantes de "La Casa de los Famosos México" entraron al confesionario y tomaron la decisión de nominar a Alexis Ayala, Facundo, Mar Contreras, Mariana Botas, El Guana y Ninel Conde. El pasado viernes Elaine Haro tomó la decisión de quitar de la placa a Mariana Botas, por lo que cinco participantes están en riesgo de salir este domingo 17 de agosto.

Este domingo habrá un nuevo eliminado. Foto: La Casa de los Famosos México

¿Quién será el eliminado de La Casa de los Famosos México?

Después de que Mariana Botas fue retirada de la placa de nominados, Alexis Ayala, Facundo, Mar Contreras, El Guana y Ninel Conde son los participantes que están en riesgo de salir este domingo 17 de agosto. Uno de ellos se convertirá en el tercer eliminado de la temporada 2025 de "La Casa de los Famosos México".

De acuerdo con las preferencias del público el participante que saldría de "La Casa de los Famosos México" este domingo 17 de agosto sería Facundo, Ninel Conde o El Guana. Los internautas aseguran que ninguno de ellos cuenta con mucho apoyo en las votaciones.

Como te comentamos anteriormente la información publicada está basada en las preferencias del público y la conversación digital. Para conocer al tercer eliminado de La Casa de los Famosos México te recomendamos seguir la transmisión en vivo de este domingo 17 de agosto.

Cinco habitantes están en riesgo. Foto: La Casa de los Famosos México

¿Quiénes han sido eliminados de La Casa de los Famosos México?

A lo largo de la temporada 2025 de "La Casa de los Famosos México" los participantes que han sido eliminados son:

Olivia Collins

Adrián Di Monte

¿Dónde ver La Gala de Eliminación de LCDLF México?

La Gala de Eliminación de La Casa de los Famosos México se transmite todos los domingos en punto de las 20:30 horas. La conducción está a cargo de Galilea Montijo, quien será le encargada de revelar el resultado de las votaciones y la identidad del eliminado.