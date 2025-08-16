Kalimba da un preocupante mensaje sobre su salud, estas son las enfermedades que padece el cantante

Recientemente el nombre del cantante, Kalimba, apareció en las portadas de los medios de la farándula después de conceder una entrevista en la que habló de los problemas de salud que enfrenta. El exintegrante de "OV7" generó bastante preocupación entre sus fans.

A lo largo de su carrera, Kalimba se ha consolidado como una de las grandes voces del pop en México gracias al éxito que han conseguido sus sencillos "Duele", "No me quiero enamorar", "Tocando fondo" y "Se te olvidó". Lamentablemente su carrera también ha pasado por complicados momentos personales.

El cantante habló sobre las enfermedades que padece. Foto: Instagram/@cmll_mx

Kalimba habla de los problemas de salud que enfrenta

En su cuenta en Instagram, la revista de espectáculos TVyNovelas retomó las recientes declaraciones que hizo Kalimba sobre su estado de salud. El famoso cantante explicó que se encuentra en tratamiento contra dos padecimientos que le fueron diagnosticados.

En este sentido el exintegrante de "OV7" explicó que sufre epilepsia y bipolaridad en segundo grado. El cantante señaló que se encuentra en tratamiento médico contra los dos padecimientos. Sus fans le expresaron todo su apoyo en este complicado momento.

En otra parte de sus declaraciones, Kalimba dijo que está en terapia. Al parecer el especialista le dijo que tiene el derecho de negarse a dar autógrafos o tomarse fotografías con sus seguidores. Explicó que su trabajo se puede limitar exclusivamente a presentarse arriba de los escenarios.

¿Quién es Kalimba?

Kalimba es un famoso cantante que consiguió gran parte de su fama como integrante de la banda pop "OV7". En su carrera como solista ha destacado por sus sencillos "Duele", "No me quiero enamorar", "Tocando fondo" y "Se te olvidó".

Lejos de los escenarios, Kalimba ha hablado sobre sus diagnósticos por epilepsia y bipolaridad en segundo grado. También enfrentó un proceso legal por el supuesto abuso sexual contra la cantante, Melissa Galindo.