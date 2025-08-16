Fue la actriz más hermosa de TV Azteca y Televisa, se retiró varios años de las telenovelas y así luce en su regreso

A inicios de los años dos mil los seguidores de las telenovelas mexicanas disfrutaron del talento y la belleza de una joven actriz que poco a poco se convirtió en una de las máximas referentes del entretenimiento. Desafortunadamente en este 2025 cumple siete años sin actuar en ningún melodrama.

Después de debutar en TV Azteca y consolidarse en Televisa, la famosa actriz tomó la decisión de alejarse de las telenovelas por varios años, dejando un hueco prácticamente imposible de llenar. A pesar de ello, los televidentes la siguen recordando con mucho cariño por el gran legado que logró construir.

La actriz fue de las grandes favoritas. Foto: Cuartoscuro

¿Qué fue de la actriz Adriana Louvier?

Egresada del Centro de Formación Actoral de TV Azteca, Adriana Louvier, se convirtió en una de las actrices de telenovelas más reconocidas en México. La famosa tuvo sus primeras oportunidades en las producciones "Golpe bajo", "Lo que es el amor" y "La mujer de Lorenzo".

Después de demostrar su talento, Adriana Louvier, sigo figurando en telenovelas como "La heredera", "Amor en custodia", "Ángel, las alas del amor" y "Emperatriz". En 2011, la famosa cambió de televisora y se integró a Televisa para protagonizar "Corona de lágrimas", "Quiero amarte", "Yo no creo en los hombres", "Sin rastro de ti" y "Caer en tentación".

Fue precisamente en 2018 cuando protagonizó su última telenovela y a partir de ese momento estuvo enfocada en su carrera como actriz de series y películas. Algunos de los trabajos más destacados que ha realizado en ese tiempo fue en "La mujer del diablo" y "¡Que viva México!".

Así luce actualmente la actriz Adriana Louvier

A pesar de que nunca se alejó de la actuación, Adriana Louvier, sí puso una pausa a las telenovelas pues su último trabajo lo hizo en 2018 en la producción de Televisa "Caer en tentación". Tras varios años, la famosa regresará a los melodramas y así luce en la actualidad.

En una entrevista con Televisa Espectáculos, la famosa nacida en la Ciudad de México confirmó que en este 2025 volverá a las grabaciones, pero el proyecto que saldrá al aire en 2026. La famosa se dijo muy emocionada por retomar una de las etapas que más disfruta en su vida laboral.

Como era de esperarse, el mensaje de Adriana Louvier generó bastante expectativa entre los fans del espectáculos. La mayoría de los internautas celebró su vuelta a la pantalla chica y la recordó por los trabajos que hizo en las televisoras más importantes del país.