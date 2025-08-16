Frida Sofía sube este VIDEO en medio de la nueva hospitalización de su mamá, Alejandra Guzmán

La tarde del viernes 15 de agosto te informamos que la cantante, Alejandra Guzmán, fue nuevamente hospitalizada. De acuerdo con el reporte de "Ventaneando", la cantante conocida como "La Reina del Rock" fue ingresada para ser sometida a una cirugía.

Durante la transmisión del programa de TV Azteca, Jimena Pérez "La Choco" informó que Alejandra Guzmán estaba hospitalizada. La compañera de Pati Chapoy indicó que la cantante se sometería a una cirugía por una hernia, pero no brindó más detalles al respecto.

La cantante está hospitalizada. Foto: Cuartoscuro

Frida Sofía reaparece en redes

Después de que se reportara que Alejandra Guzmán está hospitalizada, su hija, Frida Sofía, reapareció en redes sociales para compartir un video, sin embargo, no ha reaccionado al reciente estado de salud que enfrenta su reconocida mamá.

Ante sus más de un millón y medio de seguidores, Frida Sofía, compartió un video subiendo a una nueva tendencia en redes sociales. La cantante escribió un mensaje, pero no se ha pronunciado ante los problemas de salud que ha enfrentado su mamá en los meses recientes.

Como era de esperarse, el mensaje de la cantante y modelo no pasó desapercibido para nadie, pues recibió varios mensajes de parte de los internautas. Sus fans le desean que siga siendo feliz y disfrutando de la vida a pesar de los rumores que surgen a su alrededor.

¿Qué pasó con Alejandra Guzmán?

Alejandra Guzmán es una famosa cantante de 57 años de edad. Es hija de la primera actriz, Silvia Pinal, y del cantante, Enrique Guzmán. La cantante es mamá de la joven modelo, Frida Sofía, y hermana de Sylvia Pasquel y Enrique Guzmán.

En este 2025 ha aparecido en las portadas por su reconciliación con su hija, Frida Sofía, de quien estuvo distanciada por un supuesto abuso que cometió su papá, Enrique Guzmán. Su salud también ha generado preocupación desde mes de julio, fecha en la que ha estado alejada de los reflectores. En días recientes se reportó que estaba hospitalizada.