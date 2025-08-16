Filtran que Facundo habría negociado salir de La Casa de los Famosos México este domingo 17 de agosto

El nombre del comediante mexicano Facundo se volvió tendencia en redes sociales debido a que se filtró que habría negociado su salida del reality show “La Casa de los Famosos México” (LCDLF). De acuerdo con la información, abandonaría el programa televisivo mañana domingo 17 de agosto, de modo que sería el tercer expulsado de la edición de 2025.

“Escándalo en ‘La Casa de los Famosos México’”, es la leyenda con la que se dio a conocer la supuesta negociación que hizo el participante del programa televisivo grabado 24/7. En el perfil de Twitter La tía Sandra (@TuTiaSandra) se retomó esta información y se cuestionó “¿será cierto que Facundo ya negoció su salida con la producción?”, despertando dudas entre usuarios.

La publicación original también precisa que “todo está listo” para que Facundo abandone “La Casa de los Famosos México” mañana domingo 17 de agosto debido al “hate” que recibe en redes sociales. Incluso se expone que el comediante habría tomado esta decisión porque su familia es blanco de críticas negativas debido a la funa por su participación en el reality show.

“Fuentes cercanas revelaron que su novia e hija decidieron tomar distancia y se fueron de vacaciones, pues aseguran que el infierno que han vivido con la participación del conductor en el reality show ha sido demasiado pesado”.

¿Facundo negoció salir de “La Casa de los Famosos México”?

De acuerdo con esta información filtrada en redes sociales, Facundo espera concluir mañana domingo 17 de agosto su etapa en “La Casa de los Famosos México” 2025, a fin de evitar más controversias y afectaciones a su novia, la actriz Delia García, y sus hijas, Mila y Valentina Gómez Palacios.

“Ellas ya saben que Facundo dirá ‘adiós’ (a LCDLF) y están felices con la noticia, convencidas de que esta tormenta llegará a su fin. Afirman que sólo esperan al domingo para cerrar un capítulo que califican como ‘el peor de sus vidas’”.

Usuarios reacciona a la posible salida de Facundo de LCDLF

La publicación de La tía Sandra desató comentarios de todo tipo, ya que algunos usuarios consideran que si Facundo sale no es por una posible negociación, sino porque es el menos votado, de acuerdo con lo que han revelado las encuestas. Destacan que las funas de este año han sido excesivas porque “ninguno (de los participantes) ha hecho algo realmente malo” en comparación de lo que sucedió el año pasado con el youtuber Adrián Marcelo, quien fue parte del Cuarto tierra.

“Hasta la votación de ayer, él y Mariana (Botas) eran los más bajos. Sus fans no podrán decir que pidió su salida porque realmente la gente no está votando por él”, “no lo dudaría, este año el tóxico es el público, no los habitantes” y “sí lo creo, Delia y las hijas estaban muy mal y Facundo debe tener buenos conectes en la empresa para salvarle la imagen”, comentaron cibernautas.

Otras personas consideran que “la gente es demasiado intensa”, ya que Facundo “es m*món, pero tampoco ha hecho cosas como (en) la temporada pasada que escondían la comida y hasta pelos en la comida ponían”. Pese a esto, igual hay quienes consideran que si el comediante sale de “La Casa de los Famosos México” mañana domingo 17 de agosto “está bien porque así puede irse tranquilo, sobre todo por su familia”.