Facundo se gana el hate por criticar el cuerpo de Mariana Botas y hacer un chiste | VIDEO

El popular conductor de televisión y comediante Facundo se encuentra en el ojo del huracán tras un controvertido comentario sobre el cuerpo de la actriz Mariana Botas durante una reciente gala de La Casa de los Famosos México. Sus palabras, que buscaban ser un rap, fueron ampliamente criticadas en las redes sociales por el tono despectivo que utilizó y por perpetuar estándares de belleza irreales.

La polémica se desató después de que Facundo emitiera su opinión sobre una fotografía de Botas, diciendo: "Muestra toda la planosidad de su cuerpo, enseñando que la 'planocidad' también es estilo. Mostrando un estilo coqueto, sexy, audaz. Ella es bella, ella es tierna, ella es Mariana Botas".

A pesar de que el comentario final intentaba ser positivo, el uso de la palabra "planocidad" para describir el cuerpo de la actriz fue percibido por muchos como una burla y una descalificación. Con esto se refiere a que no tiene un cuerpo que él podría considerar atractivo en una mujer.

Mientras Facundo hace un comentario humillante del cuerpo de Mariana, Mar se carcajea, Guana se ríe, Ninel y Alexis ni se rien y Aldo le aplaude a Mariana.

Y Mariana haciendo la britney señal, después Guana y Alexis se carcajean. #LCDLFM #LaCasaDeLosFamososMx pic.twitter.com/8uXmpMWcFX — ana (@7luluisa) August 16, 2025

Critican a Facundo por comentarios de Mariana

Las reacciones no se hicieron esperar. Cientos de usuarios en plataformas como X (antes Twitter) y TikTok han manifestado su indignación. "Comentarios así son hirientes y más para las personas que han batallado TODA su vida con su cuerpo", fue uno de los posteos más comentados.

Muchos señalaron inmediatamente que este tipo de comentarios, lejos de ser humor, contribuyen a la presión social que sienten las mujeres por cumplir con ciertos prototipos físicos. "Muchos hemos recibido comentarios horribles sobre nuestros cuerpos en formas de “humor”, incluso todos los que están sentados ahí, y no es de reírse pero muchas veces por vergüenza, te ríes porque no queda de otra", comentó la persona responsable del posteo.

Por su parte, Mariana Botas, conocida por su papel en la serie Una familia de diez, no emitió un comentario directo sobre el incidente. Sin embargo, en publicaciones anteriores, defendió la importancia de la autoaceptación y la diversidad corporal. El silencio de la actriz fue interpretado por algunos como una forma de no darle más relevancia al asunto.

El incidente con Facundo reabre el debate sobre el llamado "body shaming" y la responsabilidad de las figuras públicas en la forma en que se expresan. A medida que las redes sociales dan voz a las críticas, la tolerancia hacia este tipo de comentarios parece estar disminuyendo. En un mundo que busca ser más inclusivo, el humor a expensas del cuerpo ajeno está perdiendo su lugar.

Estos fueron algunos comentarios destacados: