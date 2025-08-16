Emiliano Aguilar se burla de los infieles, aseguran que es una indirecta por la polémica de Ángela Aguilar y Nodal | VIDEO

En días pasados, Emilio Aguilar, el hijo mayo de Pepe Aguilar, publicó en su cuenta de TikTok un video en el que habla de los infieles. Esto provocó que recibiera numerosos comentarios de usuarios que aseguran que es una indirecta para su hermana Ángela Aguilar y su cuñado Christian Nodal debido a la polémica que viven por su relación amorosa.

El rapero, de 34 años de edad, reapareció hace cuatro días en su cuenta de TikTok con una pregunta: “qué es poner el cuerno”. Entre bromas, explicó qué es para él engañar a alguien y dio ejemplos, como mandar mensajes. Sin embargo, reiteró que quería saber qué opinan sus seguidores, tanto hombres como mujeres.

“Acá andamos de regreso, haciendo videos”, dijo Emilio Aguilar. “Tengo una pregunta, específicamente para las mujeres: para ustedes, qué es poner el cuerno. Bueno, también para los hombres, para todos, qué es poner el cuerno para ustedes”. Noticias Relacionadas Ángela Aguilar rompe el silencio tras la nueva polémica de su esposo, Christian Nodal

¿Emilio Aguilar les mandó una indirecta a Angela Aguilar y Christian Nodal?

Emilio Aguilar les pidió a sus seguidores que en los comentarios escribieran “qué es poner el cuerno”, así que esto derivó en que la gente le respondiera que se estaba refiriendo a Ángela Aguilar, de 21 años, y Christian Nodal, de 26 años, porque lideran una nueva polémica debido a que el cantante detalló cómo se inició su romance y usuarios de redes sociales indican que las fechas que dio no cuadran.

Hay que recordar que, al aparecer, el romance de los intérpretes de “Dime cómo quieres” surgió de una infidelidad, ya que Christian Nodal habría empezado a salir con Ángela Aguilar cuando todavía estaba con la rapera argentina Julieta Emilia Cazzuchelli (a) Cazzu, con quien incluso tiene una hija, Inti, quien en septiembre próximo cumplirá dos años.

“El verdadero ‘yo gané’”, “¿tú eres el que organiza las campañas?, ¿tú nos vas a pagar?”, “pregúntale a tu cuñadito”, “Pepeyonce viendo a quien va a sacar del testamento” y “Noda, según mayo”, son algunos comentarios que se leen en la publicación de Emilio Aguilar en TikTok.

Emilio Aguilar desmiente indirecta para Ángela Aguilar y Christian Nodal

Los comentarios en la publicación de Emilio Aguilar se extienden e incluso la persona detrás del perfil Nodal Hong -que hace referencia a la “Sister Hong” -un hombre que se disfrazaba de mujer y así engañó a numerosos hombres- escribió “el 30 estuvo conmigo. Viajo de Roma a China. Glacia Cristian por la fluta”. De hecho, el video viral suma tres millones de visualizaciones.

Ante esto, Emilio Aguilar publicó otro video para aclarar que su contenido no fue una indirecta para Ángela Aguilar y Christian Nodal. Pese a esto, admitió que los comentarios que recibió lo hicieron reír, ya que son “chistosos”. Sin embargo, reiteró que su intención no fue criticar a su hermana y cuñado.