Elaine confronta a Aarón y le pregunta si está buscando el amor o no | VIDEO

El romance entre Elaine Haro y Aarón Mercury se convirtió en el primer foco de atención en La Casa de los Famosos México, tercera temporada. Su historia de coqueteos, así como la reacción de ambos a que se hiciera público su probable amor, se volvieron un tema central para los televidentes.

Desde el inicio del programa, Elaine Haro y Aarón Mercury mostraron una conexión especial. Sus coqueteos se hicieron cada vez más evidentes durante las fiestas y en la convivencia diaria, lo que llevó a sus compañeros a notar la química. El coqueteo se intensificó en una fiesta temática, donde bailaron y conversaron muy cerca. Varios habitantes de la casa comentaron que se veían bien juntos y que su interacción trajo un ambiente de romance y diversión al encierro.

La situación llegó a un punto culminante cuando Elaine Haro, en una conversación con otros participantes, confesó su atracción por Aarón, mientras que el sujeto, por su parte, bromeó con la situación, al igual que todos los demás miembros de la casa. Todo estaba por dar un nuevo giro.

Elaine Haro y Aarón Mercury han estado muy juntos. Crédito: LCDLF México

Elaine Haro y Aarón Mercury muy cerca de ser una nueva pareja

La producción del programa aprovechó la situación y les dedicó una "Noche de Cine", donde mostraron un resumen de sus coqueteos. La película, titulada "Cómo conquistar a un hombre en pocos días", expuso a Elaine, quien se sintió avergonzada y mal, pues la edición hacía ver que ella era la única interesada en el romance.

Después de la proyección, Elaine se mostró muy afectada. Expresó que no quería que la vieran como "una cualquiera" y que el coqueteo con Aarón era mutuo. Aarón, junto con otros habitantes como Ninel Conde, la consoló y le explicó que todo formaba parte del juego.

Aunque el romance parecía ir bien, Aarón puso freno a los coqueteos en varias ocasiones, mostrando una actitud más reservada. Por ahora, no formalizaron una relación dentro de la casa, pero se mantienen muy cerca, y su dinámica de "gato y ratón" mantiene a los fans del programa expectantes.

Ahora, Elaine Haro estuvo muy cerca de Aarón en la nueva fiesta del día 15 de agosto de 2025, donde lo enfrentó cara a cara, preguntándole si había alguna mínima oportunidad de que estuviera buscando el amor en este momento en que se encuentra completamente soltero.

Esta fue parte de la conversación que sostuvieron: