El trío argentino Erreway se presenta esta noche en el Pepsi Center y sigue camino Rebelde

Erreway se dice emocionado de llegar con una gira cargada de nostalgia para los fans que conocieron al grupo desde sus inicios y las nuevas generaciones que se han sumado.

Integrada por Felipe Colombo, Benjamín Rojas y Camila Bordonaba, la banda argentina nacida en 2002 de la telenovela Rebelde way, llevará su gira Juntos otra vez al escenario del Pepsi Center de la Ciudad de México esta noche.

“Hacer este show en México es muy movilizante, muy importante. Yo me fui de México hace casi treinta años a ver qué pasaba con esta aventura y esta oferta de hacer un programa y jamás imaginé ni soñé en mis fantasías más elevadas que podría pasar lo que está a punto de pasar”, comparte Felipe Colombo a EL HERALDO sobre la primera presentación en la historia del grupo en México.

“En el camino nos dimos cuenta de que también lo necesitábamos (el reencuentro), y poder ir con este show, con mis dos mejores amigos, una banda impresionante, el equipo de trabajo tan hermoso que tenemos, a tocar a México, no es ni siquiera soñado".

Originalmente formado como cuarteto, desde 2005 la actriz Luisana Lopilato dejó de presentarse. Para el lanzamiento de su último disco de 2021 “Vuelvo” oficialmente se convirtieron en un trío.

Actualmente, los músicos destacan la amistad que han formado y cómo mientras se encuentran de gira, tras casi diez años, está surgiendo música nueva.

“Este viaje está siendo un regalo y una sorpresa tras sorpresa en cada lugar al que vamos, y que se sume México y llevarnos esa sorpresa que hay personas que sí conocieron la banda y el programa y se sienten reflejados con esto y se suman a esta fiesta de rebeldes, es impensado", cuenta Camila.

ACTITUD REBELDE

A más de veinte años del lanzamiento de Rebelde way, Felipe y Camila reflexionan sobre qué tal envejeció la telenovela juvenil: “hay cosas completamente cancelables al día de hoy”. Sin embargo, destacan que se trata de un show de otra época que buscaba mostrar temáticas que no se contaban en ningún lado.

“No había la instrucción, la consciencia, el conocimiento, las charlas, todo lo que ahora por suerte tienen los adolescentes y pueden ver el programa, hacer una crítica y aún así verlo y rescatar lo que de esas historias sí les llega”, asegura Colombo.

