El rapero Sean Kingston se declara culpable por fraude y es condenado a tres años y medio de prisión

Kisean Paul Anderson, mejor conocido como Sean Kingston, el cantante que alcanzó fama mundial con éxitos como Beautiful Girls y Take You There, se enfrenta ahora a un duro episodio judicial.

El pasado viernes 15 de agosto, un tribunal federal en el sur de Florida lo sentenció a 42 meses (3 años y medio) de prisión por participar en un sofisticado esquema de fraude que defraudó a vendedores por más de un millón de dólares.

Cabe recordar que en mayo de 2024, agentes del FBI y una unidad SWAT irrumpieron en la mansión alquilada por Kingston en Fort Lauderdale, arrestando a su mamá, Janice Turner; luego de unas horas Kingston fue detenido en un base militar del Ejército cerca de Fort Irwin, California, mientras actuaba en un evento.

¿Por qué el rapero Sean Kingston y su madre están encarcelados?

De acuerdo con el comunicado oficial del Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ), el fraude se cometió entre abril de 2023 y marzo de 2024. Kingston contactaba a vendedores de artículos de lujo a través de sus plataformas sociales, especialmente Instagram, aprovechando su fama para generar confianza.

Sean Kingston y su mamá, Janice Turner, fueron encontrados culpables de fraude.

Fotografía: AP Photo.

Luego los invitaba a sus ostentosas residencias en Broward County, prometiendo exposición mediática como parte del trato; una vez los vendedores entregaban mercancía ya no recibían el pago, pues lo reemplazaban con recibos bancarios falsificados, elaborados con la cooperación de su madre, Janice Turner de 62 años.

En marzo de 2025, ambos fueron hallados culpables de un cargo de conspiración para cometer fraude electrónico y cuatro cargos adicionales de fraude electrónico (wire fraud); en julio, Turner fue condenada a cinco años de prisión federal por su papel central en el fraude, pues la consideraron como la “cerebro” del plan, con antecedentes similares de conducta delictiva.

Fue así como el juez federal David S. Leibowitz afirmó que el plan era “premeditado” y la fama de Kingston no lo eximía, sino que agravaba el delito. La defensa solicitó que Kingston pudiera entregarse en una fecha posterior por supuestos problemas de salud, pero el magistrado desestimó la solicitud, ordenando su arresto inmediato en la sala.

"Sean Kingston"



Porque el rapero fue condenado a tres años y medio de prisión por su participación en un plan de fraude de un millón de dólares. pic.twitter.com/BRK1NU7juu — Tendencias en Argentina (@porqueTTarg) August 15, 2025

Durante la audiencia, Kingston se disculpó públicamente, afirmando que “aprendió la lección”, mientras su abogada, Zeljka Bozanic, lo describía como alguien inmaduro en lo financiero, “con la mentalidad de un adolescente” que carecía de guía adecuada al administrar sus ingresos.

Respetamos la decisión del Tribunal y el proceso judicial. Nos complace que el Tribunal no haya accedido a la solicitud del gobierno de cinco años y, en cambio, haya condenado a Sean por debajo de las pautas de sentencia. Es importante destacar que la mayor parte de la restitución en este caso se pagó, incluso antes de que se presentaran estos cargos, dijo la abogada Zeljka Bozanic.

Además de la condena de tres años y medio tras las rejas, el tribunal dispuso que, una vez liberado, Kingston permanezca bajo libertad condicional por un periodo adicional de tres años. Durante ese lapso, el artista estará obligado a cumplir estrictas condiciones de libertad vigilada, incluyendo limitaciones en sus movimientos financieros y revisiones periódicas por parte de oficiales de libertad condicional.

Igualmente, el juez fijó para los próximos meses una nueva audiencia en la que se establecerá con exactitud el monto de la restitución económica, es decir, la suma que Kingston deberá reembolsar a los afectados por el fraude. Esa cifra podría ascender a más de un millón de dólares, dependiendo de la valoración final de los bienes involucrados y de las reclamaciones que presenten los damnificados.