Drake Bell confirma divorcio tras escándalo en La Casa de los Famosos México

El cantante y actor Drake Bell, conocido por su papel protagónico en la icónica serie de Nickelodeon Drake & Josh, se encuentra en una nueva etapa de su vida. Tras un complejo proceso legal de más de dos años, Bell finalizó formalmente su divorcio de Janet Von Schmeling. Este paso marca el fin de un capítulo significativo en su vida personal y coincide con una notable transformación del artista, quien encontró en México un refugio e inspiración para sus proyectos profesionales.

El proceso de separación no fue sencillo. Aunque la pareja se separó en septiembre de 2022, Von Schmeling presentó la primera solicitud de divorcio en Los Ángeles en abril de 2023, citando "diferencias irreconciliables". Ahora, Bell presentó sus propios documentos en Florida para concluir el proceso, poniendo fin al matrimonio que, a pesar de las dificultades, tuvo como fruto a su hijo, Wyatt. Ambos expresan públicamente que, a pesar de las circunstancias, su prioridad sigue siendo la crianza compartida del pequeño, manteniendo una relación de co-paternidad que, según comentaron, es sólida y respetuosa.

Esta conclusión legal coincide con un periodo de estabilidad personal para Bell. El artista reveló que inició una nueva relación con una productora musical mexicana, a quien describe con gran admiración. Este nuevo romance, del que mantiene la identidad de su pareja en el anonimato, parece ser una pieza clave en el renacimiento artístico que Bell experimenta en el país. El actor expresó en múltiples ocasiones su profundo afecto por México, lugar donde siente una gran conexión cultural y encuentra una audiencia receptiva a su música y sus proyectos cinematográficos.

¿Qué dijo Mariana Botas de Drake Bell?

Mientras su vida personal toma un nuevo rumbo, Bell también estuvo en el centro de la atención mediática por otras razones. Recientemente, la actriz mexicana Mariana Botas causó revuelo en el reality La Casa de los Famosos México al relatar una anécdota en la que aseguraba un beso con el cantante. A pesar de que Botas describió el encuentro como "el mejor día de su vida", Drake Bell, al ser cuestionado, optó por la discreción, afirmando que no recordaba los detalles de esa noche.

El divorcio de Drake Bell, si bien representa el final de una etapa, también simboliza el comienzo de una nueva. Con una carrera profesional en ascenso en el mercado latinoamericano, una nueva relación que lo mantiene conectado con la cultura mexicana, y un enfoque renovado en su rol como padre, Drake Bell parece encontrar en México no solo un lugar para trabajar, sino un hogar donde reconstruir su vida lejos de las controversias y más cerca de la estabilidad personal y profesional.