¿Cómo van las votaciones en La Casa de los Famosos? ¡El expulsado sería uno de los más fuertes!

La tercera gala de eliminación en La Casa de los Famosos México 2025 se presenta como una de las más tensas y estratégicas hasta el momento. Con la salida de Olivia Collins y Adrián Di Monte en las semanas anteriores, la competencia se intensificó y la división de los cuartos, Día y Noche, se hizo más evidente que nunca.

La lista final de nominados incluye al actor Alexis Ayala, Facundo, Mar Contreras, Ninel Conde y El Guana, quien fue una de las grandes sorpresas. Cabe destacar que originalmente también estaba nominada Mariana Botas, pero Elaine Haro, quien ganó la salvación en una prueba, decidió rescatarla.

Las votaciones preliminares apuntan a una competencia muy reñida, con resultados que podrían sorprender a la audiencia. Según varios sondeos, Mar Contreras y El Guana lideran las preferencias del público, lo que los coloca en una posición de relativa seguridad. En contraste, Ninel Conde y Facundo se encuentran en la cuerda floja. La nominación de Facundo es particularmente polémica, pues sus comentarios y su actitud dentro de la casa dividieron la opinión del público.

Las estrategias de nominación también reflejan la creciente tensión. Los habitantes votaron basados en alianzas y resentimientos. Por ejemplo, Alexis Ayala nominó a Facundo para debilitar al "Cuarto Día", y Dalilah Polanco nominó a Mar Contreras por lo que vio en una de las proyecciones de cine.

¿Quién sería el tercer expulsado?

Ahora, es a través del Facebook del influencer Vaya Vaya donde se puede ver que ya hay una persona favorita para abandonar La Casa de los Famosos, principalmente entre la gente que sigue la red social de Facebook. En este caso también hay un voto positivo, es decir, tienes que elegir a la persona que quieres que se quede.

El público le ha dado la mayoría de los votos a Mar Contreras, quien tiene un 30% de probabilidades de quedarse, mientras que Alexis Ayala y El Guana están muy cerca con el 20% y el 21% respectivamente. Esto nos dejaría a una persona del Cuarto Noche fuera de la competencia.

En este caso, es Ninel Conde quien tiene la mayoría de los votos con el 16% de la preferencia de la gente, lamentablemente, es el mismísimo Facundo, conductor que entró a la casa como uno de los favoritos, quien tiene únicamente el 13% de la preferencia del público. Es decir, tendríamos en el creador de grandes programas como Incógnito, al expulsado de la tercera semana.