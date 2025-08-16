Ca7triel y Paco Amoroso hacen retumbar el Domo de Cobre

El singular dúo argentino Ca7riel y Paco Amoroso se presentó en el Palacio de los Deportes, la noche del sábado, como parte de su gira mundial, ante un recinto totalmente lleno con 18 mil almas que bailaron y cantaron sus éxitos. Los músicos volvieron una locura el Domo de Cobre, con su singular show, que tuvo dos cabezas gigantes en el escenario, que eran una réplica de las de los intérpretes de “El único”.

Pasadas las 20:30 horas salieron al escenario con su extravagante estilo lo que los hizo recibir una ovación de más de dos minutos mientras sus siluetas se iluminaban con las llamas que salían del piso del escenario. Aunque el concierto fue corto, los seguidores de los argentinos salieron satisfechos del espectáculo, en el que hubo hasta hombres strippers que bailaron con este dueto que recientemente conquistó Japón.

Como lo han hecho durante sus presentaciones anteriores, Ca7riel y Paco Amoroso pasaron la primera parte del show sentados en dos sillas, mientras interpretaban temas como “Dumbai” y “Baby Gansta” que son parte del material “Baño María”.

MUCHA ENERGÍA

Tal como lo hicieron en otros escenarios, los cantantes derrocharon energía durante la presentación y recordaron que la primera vez que visitaron nuestro país cantaron para mil personas y que ahora no podían creer cuántas personas los estaban viendo.

El singular dúo argentino Ca7riel y Paco Amoroso se presentó en el Palacio de los Deportes. Crédito: Saúl Castillo

SUBEN LA TEMPERATURA

Ca7riel y Paco Amoroso subieron la temperatura del lugar con los temas “Cosas ricas”, “Biza Paco (BZRP Music Session 3)” y “Pirlo”, temas que son de los favoritos de sus fans. Siguió el tema “Re forro”, el cual fue celebrado por los miles de asistentes, durante la actuación el público de la parte de abajo no dejó de brincar lo que hizo que el recinto retumbara.

El calor se sentía en todo el lugar, mientras que se escucharon temas como “Supersónico” y “Todo el día”, el cual fue acompañado de juego de luces que pusieron el ambiente.

SOPRESA

Una de las sorpresas fue cuando Ca7triel gritó “No contaban con mi astucia”, frase que hizo famosa el Chapulín Colorado, personaje mexicano del que se ha declarado fan desde que era pequeño.

EL CLÍMAX

Para el final del show Ca7triel y Paco Amoroso deleitaron a sus seguidores con sus grandes éxitos, “#tetas”, en el cual salieron hombres strippers para bailar al ritmo de la canción.

Siguieron “El día del amigo” y terminaron con el ritmo de “Único”, el cual ocasionó gritos y aplausos que siguieron hasta el final del concierto, cuando la pareja de argentinos se despidió de su público mexicano.

SUS INICIOS

En sus inicios comenzaron con un sonido experimental mezclado con trap, por lo que son considerados como parte de la música urbana que surgió en Argentina.

Tiene colaboraciones con Bizarrap, Tini, y Duki, entre otros.

Recientemente se presentaron en el festival Coachella, en donde tuvieron una colaboración especial con el director de orquesta Gustavo Dudamel.