"Buen viaje": el chef Benito Molina reacciona a una inesperada muerte en MasterChef México

Recientemente el chef Benito Molina, exjuez del programa de televisión "MasterChef México", registró actividad en su cuenta oficial en Instagram para darle el último adiós a laexparticipante del reality show, Yanin Campos, quien perdió la vida durante los primeros días del mes de agosto.

La noche del lunes 4 de agosto se informó que Yanin Campos, exparticipante de "MasterChef México", había fallecido a los 38 años de edad después de sufrir un accidente automovilístico en el estado de Chihuahua. La cocinera pasó sus últimos días con vida en un hospital.

Chef Benito le da el último adiós a Yanin Campos

Después de que se confirmó la muerte de la joven cocinera, Yanin Campos, el chef Benito Molina, uno de los referentes del programa "MasterChef México", subió una fotografía y un mensaje en su cuenta en Instagram para darle el último adiós a la joven de 38 años de edad.

En la publicación, el chef Benito Molina compartió una fotografía que se sacó junto a Anette Michel, exconductora del reality, y con Yanin Campos, fallecida tras un accidente de auto. El experto en cocina le dedicó un triste mensaje a la joven que recientemente murió.

"Hace unos días me enteré de la partida de Yanin… me quedo con las memorias y las risas que nos dejó en MasterChef, la capacidad de superación de su temporada a La Revancha fue notable. Gracias por ser tan auténtica, real y por levantar siempre la voz por tus creencias. Buen viaje. Mi más sentido pésame para toda su familia", escribió.

Como era de esperarse el mensaje del chef Benito Molina se volvió viral a los pocos minutos. Los fans de "MasterChef México" le agradecieron sus palabras dirigidas a Yanin Campos, otros simplemente recordaron las temporadas en las que ambos coincidieron.

¿Quién era y de qué murió Yanin Campos?

Yanin Campos fue una joven exparticipante de dos temporadas del reality show de TV Azteca "MasterChef México". Formó parte de la cuarta temporada y de la edición "La Revancha", donde coincidió con el chef Benito Molina, quien lamentó la muerte.