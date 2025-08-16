Así van las votaciones de La Casa de los Famosos México, HOY 16 de agosto, ¿quién será el tercer eliminado?

Estamos a unas cuantas horas de conocer al tercer eliminado de la nueva temporada de "La Casa de los Famosos México". Este domingo 17 de agosto será transmitida la tercera Gala de Eliminación, por lo que los fans del reality show de Televisa se han preguntado cómo van las votaciones hasta este sábado 16 de agosto.

Después de la Gala de Salvación, Mariana Botas quedó fuera de la placa de nominados, por lo que Alexis Ayala, Facundo, Mar Contreras, Ninel Conde y El Guana son los cinco habitantes que están en riesgo de salir de "La Casa de los Famosos México" el próximo domingo 17 de agosto.

¿Cómo van las votaciones de LCDLF México?

A pesar de que las votaciones para definir al tercer eliminado de "La Casa de los Famosos México" siguen abiertas, en redes sociales existen varias encuestas que podrían revelar cómo marcha el conteo de votos hasta este sábado 16 de agosto.

El sitio en Facebook Vaya Vaya compartió una encuesta para comprobar cómo serán repartidos los votos de eliminación entre Alexis Ayala, Facundo, Mar Contreras, Ninel Conde y El Guana. Es importante señalar que es una encuesta no oficial, pero sí refleja la intención del voto.

De acuerdo con los resultados de la encuesta hasta este sábado 16 de agosto, los habitantes que están en menor riesgo de salir este domingo 17 de agosto de "La Casa de los Famosos México" son Mar Contreras y El Guana. El tercer lugar lo ocupa Alexis Ayala.

La encuesta, ya sin la presencia de Mariana Botas, detalla que Ninel Conde y Facundo del cuarto Día son los participantes que están en mayor riesgo de salir este domingo 17 de agosto de "La Casa de los Famosos México".

Como te comentamos anteriormente los resultados mostrados no son oficiales, pero sí podrían mostrar la intención del voto en la tercera Gala de Eliminación de la nueva temporada de "La Casa de los Famosos México".

Así iría la intención del voto. Foto: Facebook/Vaya Vaya

¿Quiénes han sido eliminados de La Casa de los Famosos México?

A lo largo de la temporada 2025 de "La Casa de los Famosos México" los participantes que han sido eliminados son:

Olivia Collins

Adrián Di Monte

¿Dónde ver La Gala de Eliminación de LCDLF México?

La Gala de Eliminación de "La Casa de los Famosos México" se transmite todos los domingos en punto de las 20:30 horas por Las Estrellas. La conducción está a cargo de Galilea Montijo, quien será le encargada de revelar el resultado de las votaciones y la identidad del eliminado.