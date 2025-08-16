Adrián Marcelo confiesa que sigue enojado con La Casa de los Famosos México: “No tengo superado el tema”

La tercera temporada de “La Casa de los Famosos México” (LCDLF) ha revivido situaciones que se vivieron en las ediciones pasadas, sobre todo las polémicas. El youtuber Adrián Marcelo, de 35 años de edad, se ha proclamado al respecto porque fue considerado el “villano” de la edición de 2024 e hizo una confesión: “No tengo superado el tema”.

En un reciente episodio del podcast “Conversaciones”, Adrián Marcelo y Fernando Suarezerna, quienes son los titulares, abordaron diversos temas, como la salud emocional y mental. El youtuber originario de Monterrey, Nuevo León, compartió que sigue tomando un antidepresivo y acude con su psiquiatra. Pese a esto, admitió que sigue fumando marihuana, admitiendo que es un consumo crónico.

“No he podido (dejar la marihuana)... Lo cumpliré, pero no encuentro, de momento, otra forma más efectiva de callar el ruido en mi cabeza”, admitió Adrián Marcelo, quien agregó “siempre he sido de criticado la cultura del atajo y fumar marihuana es un atajo”.

Adrián Marcelo admitió que sigue enojado por lo vivido en “La Casa de los Famosos México”. Foto: Instagram.

Adrián Marcelo confiesa que no deja atrás el impacto negativo de LCDLF

Al hablar de estos temas, Adrián Marcelo ahondó en un capítulo de su vida que lo marcó: su participación en el reality show “La Casa de los Famosos México”. Compartió que a un año de participar en este proyecto una periodista de Ciudad de México (CDMX) lo contactó para hacerle una entrevista y platicar de su experiencia en el programa televisivo y eso lo hizo caer en cuenta de que no ha superado lo que vivió.

“Tuve una experiencia hace poco que, no puedo hablar de más porque no es algo que vaya a salir, viajó una periodista de CDMX a Monterrey y tuvimos una entrevista. Me abordó de manera respetuosa y me desarmó”, dijo el youtuber regiomontano, sin revelar quién lo entrevistó.

Adrián Marcelo reveló que durante la charla con la periodista comprendió que “La Casa de los Famosos México” sigue afectándolo, ya que todavía está enojado con lo que vivió.

“Tres horas y media de entrevista… la periodista estaba no asustada, pero (sí) sorprendida con mi cinismo. Ella viajó para tratar de buscar una redención y, la verdad, fue como terapia para mí porque se dio cuenta, y yo también, que no tengo nada superado ese tema”.

Adrián Marcelo y su etapa como el “villano” de “La Casa de los Famosos México”

De acuerdo con Adrián Marcelo, esta entrevista le hizo darse cuenta de que sigue enojado con lo que representa “La Casa de los Famosos México”, ya que no “logra procesar” lo que pasó, es decir, las polémicas y peleas que lideró -una incluso en plena gala- y por las que fue llamado el “villano” de la temporada e incluso salió por la llamada “puerta de atrás”, abandonado el proyecto sin decir nada. El youtuber confesó que lamenta el daño que su familia vivió por su participación en el reality show. Foto: Instagram.

“Ella me mostró un lado humano porque, más que buscar una entrevista distinta y querer llevarse una pieza ‘periodística distinta’, me dijo ‘sabes que, yo podría sacar esto y me iría muy bien, pero no tiene caso. Quiero que me des tu lado humano y sigues siguiendo el personaje’. Y sí, era yo, pegándole a todos, era yo enojado, siendo agresivo, punzante y hostil (...). Es una etapa de mi carrera que tengo que afrontar, pero no he superado el enojo de lo que viví”.

Adrián Marcelo enfatizó que parte del enojo que siente proviene del daño que tuvo su familia por el reality show, ya que considera que vivió una “injusticia”, aunque dijo que él mismo la construyó. Pese a esto, el youtuber subrayó que su intención no es “victimizarse”, sino externar lo que siente.