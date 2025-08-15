Vocalista de Río Roma sufrió un infarto cuando viajaba en un avión, esto se sabe

Hace unos días los integrantes de dúo de baladas Río Roma estuvieron de visita en el programa matutino "Sale El Sol" donde Raúl, uno de los vocalistas, habló del fuerte problema de salud que enfrentó y que de alguna manera puso en riesgo su vida.

Gracias a sus éxitos "Todavía no te olvido", "Por eso te amo" y "Mi persona favorita", Río Roma se ha consolidado como uno de los dúos más famosos en México, por lo que la reciente declaración que dio uno de sus integrantes generó demasiada preocupación.

El cantante habló sobre sus problemas de salud. Foto: Instagram/@rioromamx

Vocalista de Río Roma sufrió un infarto

Hace unos días, Río Roma estuvieron como invitados en el programa matutino "Sale El Sol", donde hablaron de cosas personales que pocas veces habían salido a la luz. Uno de los momentos que más llamó la atención fue cuando Raúl recordó la ocasión en la que sufrió un infarto.

Durante la plática, José Luis, el otro vocalista de Río Roma, contó la ocasión en la que Raúl se infartó durante un viaje a Chile. Ambos expresaron su preocupación por vivir ese momento, el cual afortunadamente solo se trató de una mala experiencia.

En este sentido, los integrantes de Río Roma contaron que durante un viaje a Viña del Mar, Chile, Raúl, presentó un dolor en el estómago. Al aterrizar les notificaron que le estaba dando un infarto, por lo que inmediatamente recibió atención médica.

"Jamás me imaginé que llegando me dijeran: ‘Le está dando un infarto'", contó.

Finalmente, José Luis dijo que al llegar a tierra les dijeron que Raúl estaba sufriendo un infarto. El médico le dijo que no sabía si iba a poder seguir cantando, pero afortunadamente todo salió bio. Río Roma se presentó en Viña del Mar sin ningún otro contratiempo.

"Lo primero que nos dijeron es: ‘Está bien, le estaba dando un infarto y justo llegaron’", señalaron.

Como te comentamos al inicio de esta nota, el infarto que sufrió Raúl de Río Roma sucedió hace unos meses. Actualmente se encuentra bien de salud y sin ningún problema de salud que ponga en riesgo su carrera.