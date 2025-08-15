Survivor México 2025: filtran el nombre del eliminado de este viernes 15 de agosto

Este viernes 15 de agosto llega a su fin una nueva semana de la fusión de "Survivor México". Durante la transmisión de este día se celebrará el segundo "Juego de Extinción" de la semana, donde conoceremos al eliminado número 16 de la temporada 2025.

A media semana, Rasta se convirtió en el eliminado 15 de la presente temporada, por lo que actualmente siguen en competencia 10 sobrevivientes. Desafortunadamente uno de ellos se convertirá en el eliminado número 16 de la temporada 2025 de "Survivor México".

Conoceremos al eliminado número 16. Foto: Survivor México

¿Quién será el eliminado de Survivor México?

Este viernes 15 de agosto será transmitido un nuevo capítulo de "Survivor México 2025". En este episodio disfrutaremos del tercer "Juego de Extinción" desde que llegó la etapa de fusión. La competencia determinará al eliminado 16 de la temporada 2025 del reality show transmitido por TV Azteca.

De acuerdo con sitio especializados en "Survivor México", este viernes 15 de agosto el eliminado podría ser Sergio, uno de los participantes más polémicos de la temporada 2025. Otro nombre que suena es el de Janette.

Como te comentamos anteriormente la información compartida en esta nota surgió a partir de un sitio especializado en Survivor México, por lo que no existe nada oficial sobre el eliminado 16. Para conocer al eliminado de este viernes 15 de agosto te recomendamos seguir la transmisión por TV Azteca.

¿Quiénes han sido eliminados de Survivor México 2025?

A lo largo de la nueva temporada de "Survivor México" los eliminados son:

Beng Zeng (Héroes)

Toñita (Héroes)

Alejandra (Villanos)

Julieta (Villanos)

Ceci (Villanos)

Mariana (Héroes)

Frida (Héroes)

Saadi (Héroes)

Cyntia (Villanos)

Pablo (Héroes)

Lobo (Villanos)

Benjamín (Héroes)

Andrea (Villanos)

John Gust

Rasta

¿A qué hora ver Survivor México 2025?

La nueva temporada de "Survivor México" será transmitida de lunes a viernes a las 19:30 horas por la señal de Azteca Uno. El reality show se encuentra en la recta final, por lo que en las próximas semanas las eliminaciones se volverán más frecuentes.