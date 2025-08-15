¿Quién fue Kseniya Alexandrova?, Miss Rusia 2017 que murió a meses de casarse en una lujosa boda

La muerte de la reina de belleza Kseniya Alexandrova llena de luto al mundo de los certámenes de belleza, así como a su seguidores, quienes vía redes sociales le dedican palabras para despedirla. Su deceso hizo recordar cómo empezó su carrera y también que falleció poco después de casarse en una lujosa boda.

Como informamos, Miss Rusia 2017 perdió la vida el pasado 12 de agosto a los 30 años de edad luego de estar hospitalizada desde el pasado 5 de julio. La organización de Miss Universo confirmó la muerte mediante un comunicado que compartió en su cuenta oficial de Instagram en la que se lee lo siguiente:

"La organización Miss Universo expresa sus más profundas y más sinceras condolencias a la familia, amigos y a todos cuya vida fue tocada por la luz de Miss Universo Rusia 2017, Kseniya Alexandrova. Su gracia, belleza y espíritu dejaron una huella inolvidable en la familia de Miss Universo y más allá".

Kseniya Alexandrov murió el pasado 12 de agosto a los 30 años de edad. Foto: Instagram.

A qué se dedicaba Kseniya Alexandrova

Kseniya Alexandrova nació el 12 de noviembre de 1994 en Moscú, Rusia. Su carrera en la industria de la belleza se inició cuando tenía 19 años porque la agencia de modelos Modus Vivendi la fichó. De hecho, esta agencia despidió a la modelo con el siguiente mensaje:

“Ksenia era talentosa e increíblemente brillante. Sabía inspirar, apoyar y brindar cariño a todos los que la rodeaban. Para nosotros, siempre será un símbolo de belleza, bondad y fuerza interior”

Kseniya Alexandrova y su pareja, Ilya, se casaron el pasado 22 de marzo. Foto: Instagram.

Su carrera despuntó años después, cuando empezó a participar en los certámenes de belleza de talla mundial. En 2017 se coronó como Miss Rusia 2017 y esto le permitió representar a su país de origen en Miss Universo 2017.

Kseniya Alexandrova también se desempeñó como presentadora de televisión y su formación académica fue amplia, ya que en 2016 se graduó de la Universidad de Economía de Plekhanov con una licenciatura en Finanzas y Crédito y en 2022 obtuvo el título en Psicología por la Universidad Estatal Pedagógica de Moscú, especializándose como terapeuta en psicodrama. En 2020 estudió en la Escuela Superior de Cine y Televisión Ostankino.

Qué le pasó a Kseniya Alexandrova

Aunque era reservada con su vida privada, se sabe que Kseniya Alexandrova se casó el pasado 22 de marzo. Vía Instagram, compartió detalles de su lujosa boda. Por lo mismo, su muerte causa mayor conmoción.

De acuerdo con la agencia rusa Ria Novosti, el pasado 5 de julio la reina de belleza y su esposo sufrieron un accidente automovilístico en la región de Tver. La modelo iba como copiloto y su esposo, Ilya, conducía. En pleno camino se les atravesó un alce, ocasionando una colisión. Ilya dio detalles de la muerte de su esposa. Foto: Instagram.

El esposo de Kseniya Alexandrova resultó con una herida en la cabeza, mientras que ella sufrió una “una lesión craneoencefálica abierta”, es decir, traumatismo craneoencefálico, razón por la que fue llevada al Hospital Rzhev, donde ingresó a la unidad de cuidados intensivos.

Cuál fue la causa de muerte de Kseniya Alexandrova

La psicóloga tuvo que ser trasladada a Moscú, al Instituto de Investigación de Atención de Emergencias Sklifosovsky, debido a su estado de salud. Estuvo en coma profundo y luego recuperó la conciencia, pero finalmente su estado de salud empeoró hasta que perdió la vida.