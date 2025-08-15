¿Qué pasó en El Gato Calavera y por qué es tendencia?

El foro alternativo de conciertos Gato Calavera informó su posicionamiento sobre el video que se dio a conocer en las redes sociales, donde unos sujetos golpean a otro muy cerca de su local ubicado en la Ciudad de México, presuntamente asistentes a un evento de cumbia que sucedía en el momento.

El suceso se dio la noche del jueves en el marco de un concierto de cumbia a cargo de la banda El Pepo y la Súper Banda Gedienta. El Gato Calavera emitió un comunicado oficial a través de sus redes sociales para aclarar la situación, señalando que la riña no ocurrió dentro de sus instalaciones. Según el comunicado, el altercado se suscitó en la vía pública, a media calle del foro, entre aficionados de equipos de fútbol que asistieron al evento.

“El evento se dio en total orden y armonía dentro de nuestras instalaciones. A media calle del foro en vía pública se suscitó una riña entre asistentes seguidores de equipos de fútbol”, aseguraron los dueños del Gato Calavera. Afirmaron también que pidieron apoyo al sector de seguridad correspondiente y que el joven agredido recibió auxilio, pero se negó a recibir atención médica o a presentar una declaración.

En su comunicado, el Gato Calavera expresó su lamento por que este suceso "ensucie toda la lucha de tantos años", pues han resistido desde hace varios años en la capital mexicana, trayendo talento alternativo e independiente. El foro se ha caracterizado por ser un espacio de resistencia y apoyo para una amplia variedad de géneros musicales, desde el punk y el metal, hasta el rockabilly, el psychobilly o incluso la cumbia, ofreciendo a incontables bandas independientes un lugar para compartir su arte.

Reportan cierre del Gato Calavera

Los hechos sucedidos en el Gato Calavera desataron una ola de apoyo en redes sociales, donde músicos y seguidores expresan su preocupación por el futuro del recinto. Muchos destacan su papel fundamental en la promoción de la cultura o la música underground en la capital.

Además, varios usuarios reportaron el cierre de este espacio durante el viernes 15 de agosto por la noche. Incluso la banda Cuadro Psicótico que se iba a presentar en su escenario, informó que fue cancelada la tocada, pidiendo disculpas a todas las personas que acudieron a pasar un rato de rocanrol.

"Cancelada la tocada por Protección Civil y Policía. Clausurado el Gato Calavera. Una disculpa a todos los que iban a celebrar el aniversario de Cuadro Psicótico", escribieron a través de su Facebook oficial. Hasta el momento, las autoridades no han emitido un posicionamiento.