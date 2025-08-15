Pepe Aguilar reacciona al nuevo escándalo de Nodal por su vida amorosa, envía este contundente mensaje | VIDEO

El famoso cantante, Pepe Aguilar, rompió el silencio para hablar por primera vez de la nueva polémica que atraviesa el matrimonio de su hija, Ángela Aguilar, con el intérprete de "Adiós amor", Christian Nodal. Todo ocurrió durante una transmisión en vivo en redes sociales.

A lo largo de esta semana, Christian Nodal, apareció en las portadas de los medios de la farándula después de hablar de su vida amorosa que ha tenido con Belinda, Cazzu y su ahora esposa, Ángela Aguilar. Ante esta situación su suegro, Pepe Aguilar, fue cuestionado.

El cantante envió un mensaje. Foto: Pepe Aguilar

Pepe Aguilar rompe el silencio

En una transmisión en vivo de sus redes sociales, Pepe Aguilar fue cuestionado sobre la nueva polémica que enfrenta su el cantante, Christian Nodal. Sin guardarse nada, el intérprete de "Por unas monedas" respondió de manera contundente a todos los usuarios en redes sociales.

La mañana de este viernes 15 de agosto el programa "Venga La Alegría" compartió las declaraciones que hizo Pepe Aguilar sobre la controversia que atraviesa el intérprete de "Adiós amor", "De los besos que te di" y "Ya no somos ni seremos".

Previo a su concierto que dará en la ciudad de Los Ángeles, California, Estados Unidos, el cantante de "Prometiste" cuestionó a los internautas por los comentarios que recibió. Pepe Aguilar dijo que no le "importan" los mensajes que le mandan las personas que se ocultan en el anonimato.

"Como les gusta el cuento, pinc#$& haters, que Dios los bendiga, sean felices. Como si realmente me importara o me pudiera importar alguien anónimo, ubíquense", dijo.

Durante la transmisión, Pepe Aguilar, hijo de Flor Silvestre y Antonio Aguilar, tachó de "argüenderos" a los internautas que le preguntaban por la polémica que vive su yerno, Christian Nodal. El cantante reiteró que no hará caso a las personas que se esconden detrás de una pantalla.

"Ódienme más. Chamaquillos argüenderos, hijos de la fregada", aseguró.

¡Hace frente al 'hate'! Esta fue la reacción de Pepe Aguilar a las declaraciones de Christian Nodal de cómo se dio la relación entre él y Ángela Aguilar.



VLA uD83DuDCFA Lunes a viernes, 8:55 a.m.

Azteca UNO EN VIVO https://t.co/gQ6ToBhlaQ pic.twitter.com/wlIu86jQKN — Venga la Alegría (@VengaLaAlegria) August 15, 2025

¿Qué relación tienen Pepe Aguilar y Christian Nodal?

Pepe Aguilar, uno de los cantantes más famosos en México, es yerno de Christian Nodal. El cantante de "Adiós amor" se casó con Ángela Aguilar, hija menor de Pepe Aguilar, em mayo del año pasado. El romance generó bastante polémica por la ruptura que tuvo Nodal con Cazzu.