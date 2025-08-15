"Nunca dejes de soñar": El último mensaje que compartió Alejandra Gómez, conductora de TV que murió en su cumpleaños

La tarde del jueves 14 de agosto te informamos la muerte de la conductora de televisión y periodista, Alejandra Gómez. De acuerdo con medios de Colombia, la presentadora perdió la vida el pasado 10 de agosto, fecha en la que celebraba su cumpleaños.

Durante la transmisión en vivo del programa "Mañana Express", sus compañeros informaron que Alejandra Gómez había fallecido. Después de compartir la desgarradora noticia, expresaron sus condolencias a sus familiares y amigos. Por el momento se desconocen las causas de su repentina muerte a los 43 años de edad.

La última publicación de Alejandra Gómez

Después de que se informara la muerte de la conductora de televisión, Alejandra Gómez, usuarios en redes sociales viralizaron la última publicación que hizo en su perfil personal en Instagram. La famosa nacida en Cali, Colombia, registró su última actividad el pasado 5 de agosto.

Ante sus seguidores en esa plataforma digital, la exconductora de "Mañana Express" compartió un video mientras leía para sus seguidores. La periodista aseguró que la lectura era de sus grandes pasiones ya que la hacía muy feliz.

"Si me pagaran por leer sería muy feliz", escribió aquel día.

Semanas atrás, el pasado 3 de julio, Alejandra Gómez, fallecida el pasado 10 de agosto a los 43 años de edad, compartió una reflexión relacionada con los sueños y objetivos personales. En el mensaje, sus fans expresaron su tristeza y lamentaron su repentina muerte.

"Nunca dejes de soñar", escribió.

¿Quién era y de qué murió Alejandra Gómez?

Alejandra Gómez fue una famosa conductora de televisión y periodista que murió el pasado 10 de agosto, fecha en la que celebraba su cumpleaños. Hasta el momento se desconocen las causas de su repentino fallecimiento.

La conductora nacida en Colombia colaboró en cadenas televisivas como Red+ Noticias, Claro, CityTV y recientemente en Canal RCN. Sus excompañeros en "Mañana Express" enviaron sus condolencias a sus familiares y amigos, además, la recordaron con mucho cariño.