Ninel Conde se enfrenta cara a cara con Mar Contreras: "No vine a competir contra mujeres" | VIDEO

La tensión entre Ninel Conde y Mar Contreras alcanzó su punto más alto en la reciente cena de nominados de La Casa de los Famosos México 2025, un evento que se convirtió en el escenario de un inesperado intento de reconciliación por parte de la actriz y cantante.

La enemistad entre Ninel Conde y Mar Contreras no es un secreto en el mundo del espectáculo. Las especulaciones sobre envidias y celos dentro de la casa ya empezaron a subir entre los fanáticos del proyecto, pues tuvieron algunas discusiones, roces e incluso se nominan mutuamente cada vez que tienen la oportunidad. Epúblico y los participantes pueden observar una evidente distancia entre ellas, con pocas interacciones directas..

En un giro sorprendente, Ninel Conde tomó la palabra durante la cena para dirigirse directamente a Mar Contreras. Con una actitud conciliadora, Ninel confesó que las percepciones sobre las personas no siempre reflejan la realidad. "Mar, mi querida Mar", comenzó, "a veces, las impresiones que nosotras como mujeres leemos o las películas que nos hacemos, tanto de parejas, de personajes, compañeros, no siempre son la verdad absoluta, es una percepción".

¿Hubo reconciliación entre Ninel Conde y Mar Contreras?

La 'Bombón Asesino' enfatizó que, por su parte, no ingresó a la casa con prejuicios hacia Mar. "Créeme que yo entré sin prejuicios contigo", afirmó, añadiendo que la falta de interacción se debió a la simple falta de oportunidad o de compatibilidad, no a una rivalidad consciente. "No hay rivalidad, envidias, nada", sentenció.

Ninel Conde explicó que su objetivo en el reality es mucho más personal que competir con otras mujeres. "Yo en este momento, no vine aquí ni a competir contra mujeres o tener rivalidad, ya no estoy en edad", bromeó. Reveló que su principal meta es vivir una experiencia de convivencia, empatizar con los demás y aprender de cada uno de sus compañeros.

"Vine a hacer un ejercicio de convivencia con personas que no conocía, a dormir con ellos, tratar de empatizar, robarme lo más lindo de cada uno", detalló.

La actriz está en medio de una polémica con Ninel. Crédito: @MARCONTRERAS

Para finalizar, la cantante invitó a Mar a dejar atrás las cosas y construir una relación más positiva en el tiempo que les queda en la casa. "Que el tiempo que nos quede hay que empatizar, tenemos muchas cosas en común, lejos de tener prejuicios, vamos a dejar que nos sorprenda la vida", concluyó, abriendo la puerta a una nueva etapa en su relación dentro del concurso.

El discurso de Ninel dejó a muchos preguntándose si la tregua será duradera o si las viejas tensiones resurgirán en un entorno tan volátil. La respuesta de Mar Contreras y la evolución de su relación serán, sin duda, uno de los puntos a seguir en el desarrollo del reality.