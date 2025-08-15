Natanael Cano se pelea en plena calle con una señora y afirma que la gente le "tiene odio" | VIDEO

Desde hace varios años la figura de Natanael Cano se ha convertido en uno de los más grandes referentes de los corridos tumbados y figura central del nuevo movimiento regional mexicano, pero a pesar de su éxito el cantante parece no poder distanciarse de las polémicas.

Uno de sus más recientes altercados sucedió durante su presentación en el cierre del festival Baja Beach Fest en Rosarito, Baja California, en donde en pleno show tras escuchar lo que él consideró una pista incorrecta, se abalanzó sobre su DJ, lo golpeó y arrojó al suelo la laptop que el técnico utilizaba, aplastándola frente al público.

El hecho se viralizó de inmediato en donde algunas personas aplaudieron la intensidad de Cano, otros expresaron consternación por lo que consideraron un acto de violencia innecesaria. Por su parte, la organización del festival y el equipo del cantante no han emitido declaraciones oficiales sobre el incidente.

Natanael Cano protagoniza discusión con una señora en plenas calles de Sonora

Durante una entrevista con el conductor Pepe Garza, Natanael Cano relató un incidente que vivió recientemente en la vía pública. Según el cantante, mientras se desplazaba en su automóvil, una mujer lo reconoció y comenzó a insultarlo debido a su estilo musical.

La persona, desde otro vehículo, le habría gritado que era un "naco corriente" por dedicarse a los corridos tumbados. Cano aseguró que no se quedó callado ante la provocación y le respondió de forma directa gritándole: "cállate el hocico".

El sonorense admitió que este tipo de confrontaciones no son inusuales en su vida diaria, pues desde que alcanzó la fama se ha topado con detractores que lo descalifican por su imagen y por las letras de sus canciones.

Con un tono desafiante, Cano lanzó un mensaje a quienes lo atacan: aseguró que quienes lo insultan “no tienen argumentos” y que se dejan llevar por prejuicios debido a las letras y el ritmo de cada uno de sus temas.

Natanael Cano vs Las Criticas uD83DuDE02uD83DuDE02 pic.twitter.com/iAlXUj0Ete — Natanael Cano News (@NatanaelCanoNew) August 15, 2025

Incluso ironizó al afirmar que muchas veces el enojo de los demás surge en momentos tan triviales como estar en un semáforo, donde él suele tener prisa y cualquier acción genera incomodidad en terceros: "Tienes cag*** en la cabeza por pensar eso", dijo en contra de sus haters.

El carácter explosivo de Cano y sus declaraciones sin filtros han hecho que su figura sea polarizante ya que para muchos jóvenes, representa autenticidad, rebeldía y un estilo musical fresco que rompe con las tradiciones del regional mexicano clásico. Para otros, en cambio, es símbolo de un fenómeno cultural problemático por la violencia que transmiten sus letras y por sus actitudes públicas agresivas.