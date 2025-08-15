Mueren los youtubers del canal Toyota World Runners, la pareja sufrió un grave accidente en las montañas de Canadá

El mundo de los viajes, la aventura y la creación de contenido digital está de luto tras confirmarse la muerte de Stacey Tourout y Matthew Yeomans, la pareja detrás del renombrado canal de YouTube "Toyota World Runners".

La trágica noticia sacudió a la comunidad global de aventureros hace días, cuando, según reportes de medios internacionales, ambos perdieron la vida el 7 de agosto de 2025 durante una excursión fuera de carretera en una zona remota de la Columbia Británica, en Canadá.

Desde 2020, Tourout y Yeomans habían construido una comunidad global de seguidores mediante sus crónicas de viajes, construcciones de vehículos adaptados para expediciones y exploraciones a lo largo de la Pan-América, acumulando millones de seguidores en Instagram y YouTube.

¿Cómo murieron los youtubers Stacey Tourout y Matthew Yeomans?

Según el informe del equipo de rescate Kaslo Search and Rescue (SAR), el vehículo en que viajaban cayó por una empinada ladera cercana a Silver Cup Ridge, cerca del lago Trout Lake, en la cordillera ubicada en Canadá.

La caída, estimada en aproximadamente 200 metros, provocó que el vehículo se volcara y rodara múltiples veces. Al llegar al lugar, los equipos de SAR encontraron a Yeomans sin signos vitales; Tourout, aunque estaba consciente inicialmente, presentaba heridas graves y fue llevada en helicóptero a un hospital donde falleció poco después esa misma noche.

De la misma forma, se dio a conocer que las condiciones para el rescate fueron extremadamente difíciles, pues Mark Jennings-Bates (gerente de comunicaciones del SAR) mencionó que el acceso remoto, la altitud y la limitada luz del atardecer complicaron todas las operaciones de salvamento.

Fue así como el rescate incluyó equipos terrestres, personal en quad y el apoyo de un helicóptero, una logística crítica dada la ubicación y el terreno escarpado.

La noticia generó una ola de conmoción y tributos en la comunidad de creadores de contenido y aventuras al aire libre. Muchos usuarios destacaron su autenticidad, su cercanía, y el legado inspirador que dejan.

¿Quiénes eran los youtubers detrás del canal Toyota World Runners?

Los creadores del canal Toyota World Runners eran una pareja de influencers, Stacey Tourout y Matthew Peter Yeomans, originarios de Nanaimo, Columbia Británica (Canadá). Eran reconocidos por su contenido centrado en viajes, off-road y construcciones de vehículos para expediciones sobre ruedas. Comenzaron su canal de YouTube en febrero de 2020 y desde entonces se volvieron una referencia para el nicho.

En abril de 2024, durante un viaje por Sudamérica, Matthew le propuso matrimonio a Stacey frente al imponente cerro Mount Fitz Roy, un detalle que inmortalizaron en un emotivo video compartido en sus redes.

Para sus seguidores, su historia de amor se tornó en una inspiración auténtica: una pareja unida no solo por la vida nómada, sino también por una profunda filosofía de vida basada en la conexión con la naturaleza y el espíritu de descubrimiento.

Su voz y estilo de vida inspiraron a miles de seguidores en el mundo del overlanding, el off-road y los viajes conscientes. Medios especializados describieron su presencia como un "espíritu libre y explorador".

Tras la tragedia, numerosas comunidades y creadores les rindieron homenaje reconociendo su autenticidad, pasión y talento que ahora vivirá por siempre a través de cada uno de los videos compartidos por la pareja.