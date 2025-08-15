Maribel Guardia sube un VIDEO hablando sobre su salud, esto fue lo que dijo

La tarde de ayer te informamos que la estrella del Cine de Ficheras, Maribel Guardia, generó preocupación en la industria del espectáculo después de la publicación de unas fotografías que fueron compartidas en su perfil en Facebook, las cuales la mostraban después de ser sometida a una cirugía de su ojo izquierdo.

Lo cierto es que las imágenes corresponden a la intervención que tuve Maribel Guardia a inicios de este 2025, sin embargo, fueron nuevamente compartidas en su espacio en Facebook, lo que de alguna manera provocó incertidumbre sobre su actual estado de salud.

La actriz rompió el silencio. Foto: Cuartoscuro

Maribel Guardia habla sobre su salud

Para poner fin a todo tipo de rumores, Maribel Guardia, una de las actrices más famosas en nuestro país, compartió un mensaje en redes sociales explicando su actual estado de salud en medio de los rumores que provocaron las imágenes que la muestran después de una cirugía.

Ante sus más de nueve millones de seguidores, la protagonista de "Lagunilla mi barrio" y "Corona de lágrimas" dijo que afortunadamente se encuentra bien de salud, poniendo fin a los distintos rumores que han surgido en los espacios especializados en la farándula.

En este sentido, la también exestrella del Cine de Ficheras dijo que todo se trata de un simple rumor pues a sus 66 años se encuentra bastante bien de salud. La famosa agradeció todos los mensajes que ha recibido de parte de sus seguidores.

"Estoy muy bien de salud, sé que han circulado rumores de que ando enferma, no es verdad", indicó.

Finalmente, Maribel Guardia dijo que actualmente está trabajando en las grabaciones de una película que tiene como sede el estado de Jalisco. La famosa también continuará con las presentaciones de la obra de teatro "Lagunilla, mi barrio".

¿Qué le pasó a Maribel Guardia?

Maribel Guardia de 66 años de edad es una famosa actriz y cantante de 66 años nacida en Costa Rica, pero con una amplia trayectoria en México. La famosa ha destacado por los trabajos que ha realizado en la obra de teatro "Lagunilla mi barrio", la telenovela "Corona de lágrimas" y en el programa "Sabadazo".

En este 2025, Maribel Guardia, protagonizó un pleito legal con su nuera, Imelda Garza Tuñón. En meses recientes ha trascendido que presenta un fuerte problema de salud, pero todo fue desmentido por ella y por su esposo.