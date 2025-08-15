Marianne Gonzaga rompe el silencio y habla de la agresión contra Valentina Gilabert: “Quería la familia perfecta”

Por primera vez, la generadora de contenido Marianne Gonzaga Rodríguez, mejor conocida como Marianne Gonzaga, habló de la agresión que cometió en contra de la modelo Valeria Gilabert, quien es novia de José Said, quien es su expareja y padre de su hija, Emma, de apena un año de edad.

La joven, de 17 años de edad, estuvo cinco meses en un centro de reclusión para menores debido a que en febrero pasado acuchilló a la modelo, de 19 años. Los hechos ocurrieron en Ciudad de México, donde el caso se volvió mediático y luego ganó relevancia a nivel nacional.

Marianne Gonzaga le concedió una entrevista a la periodista Paola Roja, a quien le dijo que la agresión en contra de Valeria Gilabert “jamás debió de haber pasado”, razón por la que ofreció disculpas.

“Desde mi corazón, lo siento mucho, mucho, mucho. Y fue algo que jamás debió de haber pasado”, expresó la influencer.

Marianne Gonzaga revela por qué agredió a Valeria Gilabert

Al ser cuestionada acerca de qué la movió para atacar a la novia de su expareja, Marianne Gonzaga confesó que “quería la imagen de la familia perfecta”, aunque vivía altibajos con José Said. Añadió que incluso tenían planes a futuro y esto la hizo perder el control.

“Quería la imagen de la familia perfecta, de los novios perfectos, y me daba mucha pena lo que iban a pensar. Sentí una gran decepción por mi expareja y por los planes que teníamos”.

De momento la generadora de contenido no quiso hablar de la noche violenta en la que atacó a Valeria Gilabert, ya que dijo que es algo que aún está sanando. Sin embargo, dijo que en un futuro responderá las preguntas que le hagan. De lo que sí habló es de la lección que aprendió: “No perderse por un hombre”.