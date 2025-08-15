Mariana Botas cae rendida a los encantos de Aldo de Nigris, asegura que “está hecho a mano” | VIDEO

Usuarios de redes sociales no pasan desapercibidos los momentos que viven la actriz Mariana Botas, de 35 años de edad, y el exfutbolista Aldo de Nigris, de 26 años, en el reality show “La Casa de los Famosos México” (LCDLF), ya que son considerados el shippeo del momento.

A través de las plataformas digitales es tendencia el elogio que la titular del podcast “Envinadas” le hizo al influencer regiomontano porque aseguró que “está hecho a mano” debido a que es un hombre guapo. Este momento quedó grabado en video y cibernautas aseguran que es otra muestra de que la famosa tiene un crush con el sobrino de Poncho de Nigris.

De acuerdo con los videos que circulan en redes sociales, especialmente en TikTok y Twitter -red ahora llamada X-, se observa que Mariana Botas estaba recostada en los sillones del jardín de “La Casa de los Famosos México” y platicaba con el actor español Shiky Clemente. Detrás de ellos se encontraba Aldo de Nigris, quien brevemente se sumó a la conversación.

“Hércules, tranquilo Hércules”, le dijo Shiky a Aldo de Nigris. Al escuchar esto, Mariana Botas dijo “sí es guapo” para referirse al influencer regiomontano; además, agregó “está hecho a mano”.

¿A Mariana Botas le gusta Aldo de Nigris?

Aunque Mariana Botas elogió a Aldo de Nigris, también dijo que no le gustan los hombres rubios, de modo que el influencer regiomontano no es su tipo. La participante de “La casa de los Famosos México” también reveló que le gustan los hombres con barba y cabello negro.

“Fíjate que a mí los güeros no me gustan, nunca. Me gustan más (los hombres) de barbita, cabello negro, ojos oscuros, así, varoniles, pero… está hecho a man ese güey, o sea, sí está guapo”, dijo la actriz.

El elogio de la actriz de “Una familia de diez” al generador de contenido revivió los rumores de romance entre ellos, ya que se convirtieron en la pareja sensación del reality show. Sin embargo, también hay usuarios que no están de acuerdo con este shippeo y lanzan críticas contra la famosa; de hecho, en la cuenta oficial de TikTok de “La Casa de los Famosos México” se leen comentarios como los siguientes: