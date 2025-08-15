"Lamentamos el fallecimiento": Como dice el dicho de luto, anuncian la muerte de un famoso actor de la serie

El programa transmitido por Televisa, "Como dice el dicho", compartió un desgarrador mensaje para darle el último adiós al joven actor de 38 años de edad, Juan Carlos Ramírez, quien lamentablemente murió el pasado fin de semana víctima de un aneurisma cerebral.

La madrugada del domingo 10 de agosto se informó que Juan Carlos Ramírez, actor que colaboró en Televisa, falleció a los 38 años de edad debido a las complicaciones que presentó por el aneurisma cerebral que le fue diagnosticado hace unos años. Ante esta situación, el programa "Como dice el dicho" le dedicó una conmovedora publicación.

"Como dice el dicho" de luto

Después de que se confirmó la muerte del actor, Juan Carlos Ramírez, el programa transmitido por Televisa "Como dice el dicho" registró actividad en su perfil en Instagram para darle el último adiós al famoso que protagonizó varios de sus episodios. Los internautas lamentaron la noticia.

En la publicación, la serie de la televisora de San Ángel lamentó la muerte del actor de 38 años de edad, además, envió sus condolencias a sus familiares y amigos. El mensaje fue acompañado por varias fotografías que recuerdan el paso de Juan Carlos Ramírez por la reconocida cafetería.

"En la Familia de Como dice el dicho lamentamos profundamente el fallecimiento del actor Juan Carlos Ramírez. Mandamos nuestro pésame a su familia y amigos", se lee en el mensaje.

Como era de esperarse el mensaje se volvió viral en la industria del espectáculo. Varios internautas también enviaron sus condolencias a los familiares del joven actor de 38 años, Juan Carlos Ramírez. Otros recordaron con mucho cariño la trayectoria del famoso.

¿Quién era y de qué murió el actor Juan Carlos Ramírez?

Juan Carlos Ramírez fue un famoso actor que murió a los 38 años de edad durante los primeros días del mes de agosto de 2025. El famoso perdió la vida debido a las consecuencias que presentó por el aneurisma cerebral que le fue diagnosticado desde hace un tiempo.