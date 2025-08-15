La Casa de los Famosos México 2025: Elaine Haro salva a Mariana Botas de la nominación

La tercera nominación de La Casa de los Famosos México 2025, que tuvo lugar el miércoles 13 de agosto, nos dio uno de los resultados más importantes en lo que va de la tercera temporada, pues fue una placa de seis personas con tres representantes de cada uno de los cuartos.

Tras una ronda de votación llena de estrategia y tensión, los famosos que quedaron en la cuerda floja son Alexis Ayala (9 puntos), Facundo (8 puntos), Mar Contreras (7 puntos), Ninel Conde (3 puntos), así como las dos personas que quedaron en el fuego cruzado de los pleitos internos: Mariana Botas (4 puntos) y El Guana (3 puntos).

Aldo De Nigris, el líder de la semana, no pudo ser nominado y se aseguró una semana más dentro de la casa. Además, tuvo en su poder la salvación de la semana, mismo que tuvo que pelear en contra de Elaine. De nueva cuenta, un enfrentamiento entre cuartos, lo que hizo la competencia mucho más dura.

En el duelo tuvieron que tirar una pelota por la rampa para que cayera en la ruleta giratoria. Ganaría el participante que hiciera más puntos después de cinco tiros. En caso de empate, tenían que aventar uno más. Fue Elaine quien se quedó con dicho beneficio al final del concurso. La persona a quien decidió salvar fue Mariana Botas.

Aldo perdió la salvación, siendo el líder de la semana. Crédito: LCDLF México

¿Cómo puedes votar en La Casa de los Famosos México 2025?

Para emitir tu voto y salvar a tu concursante favorito de la eliminación, tienes que acceder a la página web oficial del programa. Es crucial que sepas que el voto es positivo, es decir, votas por quién quieres que se quede en la casa, no por quién quieres que se vaya. Puedes entrar directamente en www.lacasadelosfamososmexico.tv/vota o usar el código QR que se muestra en pantalla durante las transmisiones en vivo. Al abrir la página, solo tienes que seleccionar la foto de la persona a la que deseas apoyar.

Es importante recordar que la votación no está abierta todo el tiempo. Solo puedes votar durante los horarios específicos que se anuncian en la transmisión. Generalmente, las votaciones se abren el miércoles, jueves y viernes por la noche; de nuevo el domingo durante la gala de eliminación. El tiempo es limitado, así que asegúrate de votar en cuanto veas que la línea de votación está abierta.

Finalmente, el número de votos que puedes emitir depende de si eres suscriptor de ViX Premium. Si no lo eres, solo puedes votar una vez al día. Sin embargo, si tienes una cuenta premium, puedes votar hasta 10 veces al día, lo que te da más poder para influir en el resultado. Puedes repartir estos 10 votos entre los nominados o dárselos todos a tu favorito. De esta forma, puedes apoyar a tu concursante de forma más contundente y ayudarlo a permanecer en la competencia.