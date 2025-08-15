Hospitalizan a la cantante Alejandra Guzmán, esto se sabe de su estado de salud

Hace unos minutos el programa de espectáculos "Ventaneando" informó que la cantante, Alejandra Guzmán, hija de Silvia Pinal y de Enrique Guzmán, está hospitalizada. Hasta el momento "La Reina del Rock" ni nadie de su círculo familiar o de su trabajo han confirmado o desmentido la información.

Durante los primeros minutos de la transmisión de "Ventaneando" de este viernes 15 de agosto, Jimena Pérez "La Choco" informó que Alejandra Guzmán, una de las cantantes más famosas en México, se encuentra hospitalizada para someterse a una operación de una hernia. No se brindaron más detalles sobre su estado de salud.

Después de presentar el reporte, el elenco de "Ventaneando" apuntó que es la información que tienen sobre el actual estado de salud de Alejandra Guzmán, pero por el momento no pueden brindar más detalles.

¿Qué le pasó a Alejandra Guzmán?

Este viernes 15 de agosto los conductores de "Ventaneando" informaron que Alejandra Guzmán estaba hospitalizada para ser sometida a una operación de una hernia. Por el momento se desconoce el estado de salud de la artista conocida como "La Reina del Rock".

Este reporte se suma a los problemas de salud que presentó la hija de Silvia Pinal a finales del mes de julio. Fue el 24 de julio cuando la intérprete de "Hacer el amor con otro" compartió un comunicado en redes sociales anunciando que se sometería a una cirugía, motivo que la obligaba a posponer varios de sus conciertos.

Durante los primeros días de este mes de agosto, Alejandra Guzmán concedió una breve entrevista para el programa "Venga La Alegría" en la que contó que estaba en proceso de recuperación tras su procedimiento médico. La cantante no brindó más detalles de la cirugía, pero informó que fue diagnosticada con hipertensión.

¿Quién es Alejandra Guzmán?

Alejandra Guzmán es una famosa cantante de 57 años de edad. Es hija de la primera actriz, Silvia Pinal, y del cantante, Enrique Guzmán. La cantante es mamá de la joven modelo, Frida Sofía, y hermana de Sylvia Pasquel y Enrique Guzmán.

La artista conocida como "La Reina del Rock" consiguió gran parte de su fama gracias al éxito de sus canciones "Hacer el amor con otro", "Yo te esperaba", "Cuidado con el corazón", "Eternamente bella" y "Día de suerte".

En este 2025 ha aparecido en las portadas por su reconciliación con su hija, Frida Sofía, de quien estuvo distanciada por un supuesto abuso que cometió su papá, Enrique Guzmán. Su salud también ha generado preocupación desde mes de julio, fecha en la que ha estado alejada de los reflectores.