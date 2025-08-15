Héctor Sandarti se ausenta de TOP Chef VIP por fuerte problema de salud: "El dolor ha sido insoportable"

El reconocido presentador y concursante de Top Chef VIP, Héctor Sandarti, se vio obligado a abandonar temporalmente las cocinas del programa por un problema de salud. El propio Sandarti compartió en sus redes sociales los detalles de su padecimiento, tranquilizando a sus seguidores al asegurar que no era nada grave.

Según su relato, todo comenzó con un dolor insoportable en la parte baja de la espalda. "Desde la playa me dio un espasmo muscular en la baja espalda", explicó el presentador, quien buscó atención médica de inmediato. El diagnóstico del doctor reveló que el problema se debe a que "dos vértebras me están apretando un disco y eso está comprometiendo tal vez algún nervio".

Aunque el dolor es muy intenso, Sandarti se mantiene optimista, pues espera poder reintegrarse pronto a la competencia. En un tono que mezcla su característico humor con la seriedad de la situación, el presentador afirmó: "Dice el doctor que es un espasmo, yo digo que se llama ESTRÉS". Con este comentario, Sandarti deja entrever que la presión de la competencia y el ajetreo diario pudieron haber influido en su condición.

¿Cuál es el estado de salud de Héctor Sandarti?

La noticia de su ausencia generó una ola de apoyo y buenos deseos de sus seguidores y compañeros del programa. Agradecido por las muestras de cariño, Sandarti compartió un mensaje de aliento: "Agradezco sus buenos deseos, sus saludos, no se preocupen que hay Sandarti todavía para rato".

Este imprevisto de salud deja un espacio en la cocina de Top Chef VIP, pero con la promesa de un regreso. Sus fans y el público del show esperan verlo de vuelta con su carisma y talento culinario una vez que se recupere por completo de este doloroso episodio. La salud, una vez más, se convirtió en la prioridad, incluso para uno de los concursantes más queridos del reality.

¿Qué es Top Chef VIP?

Top Chef VIP es un reality show de competencia gastronómica donde celebridades sin experiencia profesional en la cocina se enfrentan a una serie de desafíos culinarios. El objetivo es que demuestren su creatividad y habilidades para impresionar a un panel de chefs profesionales que actúan como jueces.

La dinámica del show continúa semana a semana, con el nivel de exigencia y la dificultad de los retos aumentando a medida que el número de concursantes se reduce. La "Prueba de Eliminación" es el momento crucial en el que el platillo considerado el peor por los jueces provoca la salida de un participante.