"Hay códigos, no sabes nada del amor": Cazzu sube este fuerte mensaje tras la nueva polémica de su ex, Nodal

A lo largo de esta semana el famoso cantante de música regional mexicana, Christian Nodal, ha estado en boca de todos después de hablar de su vida amorosa con Belinda, Cazzu y su ahora esposa, Ángela Aguilar. Ante esta situación la cantante nacida en Argentina subió un mensaje que iría dirigido al padre de su hija.

Hace unos días, Cazzu, expareja de Christian Nodal, estuvo de visita en México para promocionar el lanzamiento de su nuevo libro. En un encuentro con la prensa reveló que tiene un acuerdo económico con el cantante para la manutención de su hija, Inti, pero no lo considera "justo". A partir de ese momento ambos han estado en boca de todos.

El cantante rompió el silencio. Foto: Cuartoscuro

¿Cazzu envía mensaje a Nodal?

En medio de la nueva controversia que protagonizó su ex, Christian Nodal, la cantante nacida en Argentina, Cazzu, compartió un mensaje en sus redes sociales. Los internautas creen que es su reacción ante lo que está sucediendo con la vida amorosa del intérprete de "Adiós amor".

Ante sus más de 17 millones de seguidores en Instagram, la trapera nacida en Argentina compartió la letra su canción "Engreído". Lo que más llamó la atención es que subió la parte en la que habla de los códigos que existen en el amor y en la calle.

"El amor y la calle se parecen porque hay códigos en los dos. Yo ya sé, no sabes nada de la calle y mucho menos del amor", escribió.

Como era de esperarse, el mensaje de Cazzu no pasó desapercibido para nadie. Algunos creen que es una indirecta hacía su ex, Christian Nodal, mientras que otros creen que es simplemente una promoción a su canción.

La cantante subió este mensaje. Foto: Instagram/@cazzu

¿Qué pasó entre Cazzu y Christian Nodal?

Cazzu y Christian Nodal fueron pareja durante varios años, tiempo en el que procrearon a su hija, Inti. En mayo de 2024, el cantante de "De los besos que te di" informó su separación y semanas después se casó con Ángela Aguilar, hija de Pepe Aguilar.

Hace unos días, Cazzu estuvo de visita en México para promocionar su libro, sin embargo, aseguró que no le parece justo el acuerdo económico que tiene con su ex, Christian Nodal. Por el momento el artista nacido en Sonora no se ha pronunciado sobre este tema.