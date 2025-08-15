Gala Montes explota contra Chicharito Hernández por comentarios sobre las mujeres | VIDEO

Gala Montes, actriz y cantante, dio a conocer su punto de viste sobre los recientes comentarios de Javier Hernández, mejor conocido como Chicharito. El futbolista mexicano publicó algunos videos que se volvieron virales y donde habla de los roles de género en la sociedad. Sin embargo, se volvió polémico ya que dijo que "las mujeres están fracasando" por haberse alejado del cuidado del hogar.

Esto no solamente hizo que reaccionara el equipo del que forma parte, también lo hizo la Federación Mexicana de Futbol, las marcas que colaboran con Chicharito, así como organizaciones o movimientos de mujeres alrededor de nuestro país, y ahora, es la exparticipante de La Casa de los Famosos México quien salió a dar sus declaraciones.

En este contexto, Gala Montes aseguró que se trata una persona con quien jamás hablaría. También opinó que se trata de una persona a quien no le corren muy bien los pensamientos, además de considerarlo como una persona que genera polarización en la sociedad.

“Yo no le diría nada, nunca hablaría con él. Se me hace una persona a la que los pensamientos no le corren muy bien. Pero creo que es el reflejo de muchas cosas que tenemos que trabajar todavía, como ciertos temas que generan polarización en nuestra sociedad como el de ser feminista”

Chicharito Hernández y su funa viral por comentarios sobre las mujeres

Finalmente, aseguró que se tiene que seguir trabajando mucho como sociedad, pues este tipo de influencers, deportistas o personas que tienen acceso a un gran público, dicen cosas como éstas que resultan preocupantes. En este contexto, invitó a la reflexión a todas las personas que pudieran escuchar su mensaje.

“Él es el ejemplo de que tenemos que seguir trabajando muchas cosas. Un influencer o un futbolista con las manos en la cintura pueden agarrar e informar, influir en mucha gente, y es preocupante el alcance que pueden llegar a tener. Yo lo único a lo que invitaría es a la reflexión de, ¿A quiénes estamos siguiendo?, ¿En qué pensamientos nos estamos basando para hacer nuestra vida?”

Estas declaraciones fueron hechas en una entrevista con el periodista mexicano David Faitelson, quien la invitó a un debate cara a cara con Alana Flores, pues tendrán una demostración de boxeo amateur en el evento SuperNova, donde Gala quiere quitarle el invicto a su contrincante. Se trató de un intercambio de palabras intenso, donde se hicieron espacio para dirigirse a Javier Hernández, Chicharito.