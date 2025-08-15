Fue uno de los actores más famosos de Televisa, cayó en los excesos y ahora pide ayuda para encontrar trabajo

Lamentablemente, en más de una ocasión, la fama y los excesos han estado relacionados en las vidas de importantes figuras del entretenimiento. La combinación de estos dos factores no siempre termina de la mejor manera, pero algunos famosos han logrado salir adelante para continuar con sus carreras.

Fue precisamente esto lo que le sucedió a un famoso actor de televisión que después de consagrarse en el mundo de las telenovelas y las series pasó por un complicado momento personal al caer en las adicciones. Afortunadamente lleva tiempo alejado de cualquier sustancia, por lo que busca continuar en la actuación.

El actor fue de los favoritos. Foto: Especial

¿Qué fue del actor Armando Araiza?

A inicios de los años ochenta los seguidores de las telenovelas de Televisa fueron testigos del debut en la pantalla chica del joven actor, Armando Araiza, hijo de la actriz, Norma Herrera y del productor, Raúl Araiza. El joven apareció por primera vez a los 13 años en la telenovela "El maleficio".

A partir de ese momento Armando Araiza fue ganando más popularidad en los melodramas, protagonizando las producciones "Quinceañera", "El vuelo del águila", "Tres mujeres", "Contra viento y marea", "Llena de amor", "Una familia con suerte", "Senda de gloria", entre otras.

Además de brillar en la industria de las telenovelas, Armando Araiza también brilló en series como "Mujeres asesinas", "Papá soltero" y "Tiempo final". En cine destacó en "Lamberto Quintero", "Sueño y realidad" y "El maleficio 2: Los enviados del infierno".

A pesar de que gozaba de una vida de éxito, Armando Araiza tocó fondo al caer en las garras de las adicciones. El actor confesó que sufrió de exceso en el consumo del alcohol y drogas, pero afortunadamente lleva varios años llevando una vida saludable con base en el ejercicio.

Armando Araiza pide ayuda para retomar su carrera como actor

Después de brillar como actor y superar sus adicciones, Armando Araiza, sigue siendo una de las grandes figuras del entretenimiento en el país. Hace un par de semanas el actor se volvió viral al compartir un video expresando su deseo por retomar su carrera en la actuación.

Fue en 2021 cuando Armando Araiza tuvo su última aparición en una telenovela al dar vida a Enrique Avilés en "Diseñando tu amor". A partir de ese momento no ha vuelto a la actuación, por lo que pidió apoyo a sus seguidores para retomar esa faceta que tanto disfruta.

En su cuenta en Instagram el actor compartió una grabación detallando que se quedó sin representante. Armando Araiza les dijo a sus fans que ellos lo pueden ayudar a encontrar su próximo trabajo. Sus internautas le externaron todo su apoyo y desearon que pueda volver a la actuación.

A pesar de que actualmente lleva unos años sin actuar, Armando Araiza, sigue trabajando como productor, creador de contenido y conferencista. El famoso explicó que esos trabajos forman parte de sus ingresos.