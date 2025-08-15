Famoso periodista de espectáculos explota contra Christian Nodal: "Tienes el ego inflado"

Christian Nodal sigue en el ojo del huracán, ahora tiene un enfrentamiento con el periodista Javier Ceriani. Durante su más reciente programa en su canal de YouTube, el periodista de origen argentino hizo un reclamo en contra del cantante, quien asegura que hay una campaña de odio pagada en contra de Ángela Aguilar.

En las redes sociales, Ceriani le aseguró a Christian que no hay nadie que esté haciendo una campaña, muchos menos si se refiere a los medios de comunicación, pues aseguró que Belinda no tiene ningún interés en destruirlo, mientras que Cazzu ha dicho que no tiene dinero ni para pagar la renta, menos para iniciar una campaña en su contra.

Este video de Javier Ceriani en las redes sociales, ya tiene más de 128 mil reproducciones y siguen aumentando momento a momento. Hasta el momento, el cantante Christian Nodal todavía no responde sobre los señalamientos que hizo el periodista argentino, especialmente cuando lo acusa de decir mentiras o de tener el ego inflado.

"Yo sé que hablas en general de una campaña contra Ángela, que aseguras que está pagada. Yo vengo hablando de ella antes de que estuviera contigo, o sea que no es una campaña. Yo te defendí de Belinda, a mí no me va a pagar porque nos odiamos. Cazzu no tiene plata para pagarla porque no tiene un peso. Lo que dijiste fue una huevada, una acusación grave hacia el periodismo. Tú nos subestimas, crees que es pagado para destruirte. Tienes el ego un poco inflado por los hue***, a nadie le interesa arruinarte la carrera. Ángela ha sido siempre incoherente. Acá no hubo una campaña pagada, fue una locura"

Christian Nodal expuesto en los medios

Ceriani no es el único periodista que ha salido a desmentir al cantante de norteño, también el programa argentino "Hoy Día" confirmó en las redes sociales que había un video de Christian Nodal hablando de Cazzu, tratándola o llamándola como su pareja cuando supuestamente ya habían terminado.

Este video podría tirar abajo todas las teorías que han comenzado a salir en internet. Hasta el momento, Christian Nodal se ha mantenido detrás de la pantalla en sus redes sociales, pues hasta el momento no ha dicho su respuesta a quienes comenzaron a sacar diversas pruebas en su contra.

Por su parte, Ángela Aguilar subió un video de un reciente discurso en donde habló de la violencia machista a través de la internet, misma que comenzó a ejercer en su contra, incluso mostrándose al borde de las lágrimas. La familia de la cantante tampoco reaccionó a las palabras del periodista Javier Ceriani.