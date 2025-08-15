Facundo pide a la gente que lo eliminen de una vez de LCDLFM | VIDEO

Facundo sorprende al público y a sus compañeros al revelar su anhelo de ser eliminado de "La Casa de los Famosos México 2025". Tras su primera nominación, el conductor y comediante expresó abiertamente que, más allá de la competencia, su principal adversario dentro del reality es el aburrimiento.

En una confesión que rompe con el habitual deseo de permanecer, Facundo señaló que esta nominación ha sido un "privilegio" que lo sacó del "loop" de monotonía en el que se encontraba. "Yo creo que contra lo que más lucho en esta casa no es contra otros habitantes, sino contra el aburrimiento, estar nominado me sacó de ese loop en el que estaba", compartió con sus compañeros.

Esta declaración generó un debate entre los seguidores del programa. Mientras algunos la interpretan como una estrategia para captar la atención del público, otros la ven como un genuino desahogo. La sinceridad de sus palabras se puso de manifiesto cuando aseguró que si el público decide que es "inservible" para la casa, él se marchará "feliz" a su hogar.

"Si la gente considera que soy inservible para esta casa, me voy feliz a la mía", afirmó. "Es un privilegio estar en esa línea de que la gente decida. Si lo estoy haciendo mal y soy un lacra desalmado para los que ven esta onda, mejor que me corran ahorita a que me corran después".

Facundo pide que lo saquen de LCDLF México

Las palabras de Facundo resuenan con un sentido de pragmatismo y autoaceptación. A diferencia de otros participantes que luchan por cada voto para continuar en el juego, él parece estar en paz con cualquier resultado. Su perspectiva, centrada en el valor de la decisión del público, es un recordatorio de que en los realities, el poder real reside en la audiencia.

La nominación de Facundo es un punto de inflexión. ¿Continuará su historia en el reality con una nueva energía o el público le dará lo que él mismo ha pedido? La respuesta está en manos de los televidentes, quienes decidirán si el "mal habitante" merece una segunda oportunidad o si es momento de que, como él mismo dice, regrese a su "chante". Su nominación no es solo un voto para permanecer, es una pregunta directa a la audiencia sobre lo que verdaderamente quiere ver en cámara.

Facundo está nominado en esta ocasión con personajes fuertes dentro del concurso como Ninel Conde y Mariana Botas de su propio cuarto, además de rivales como Alexis Ayala, Mar Contreras y Guana, a quien le ha dicho que es uno de sus favoritos para ganar La Casa de los Famosos.